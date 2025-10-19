Klar seger för Boden mot Kiruna

Boden vann med 8–3 mot Kiruna

Bodens femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Selström matchvinnare för Boden

Det blev en klar seger för Boden när laget vann på hemmaplan mot Kiruna i U20 region norr A herr. Boden vann med klara 8–3 (2–0, 4–2, 2–1).

Segern var Bodens femte på de senaste sex matcherna.

Lejon nästa för Boden

Boden var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Boden gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 6–2 till 8–2, målen av Calle Åström och Hampus Grage och punkterade matchen.

Edgar Klavins reducerade förvisso men närmare än 8–3 kom inte Kiruna. Boden tog därmed en stabil seger.

Edvin Ek gjorde två mål för Boden och spelade dessutom fram till fyra mål, Kasper Johansson stod för ett mål och fyra assists, Elias Selström gjorde två mål och två målgivande passningar och Froste Öhman gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Boden är kvar i serieledning och Kiruna stannar på fjärde plats, i tabellen.

Lagen möts på nytt i Lombiahallen den 9 november.

I nästa match möter Boden Lejon hemma på onsdag 22 oktober 19.00. Kiruna möter Sunderby lördag 25 oktober 18.30 hemma.

Boden–Kiruna 8–3 (2–0, 4–2, 2–1)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (14.49) Kasper Johansson (Elias Selström), 2–0 (18.25) Elias Selström (Kasper Johansson, Edvin Ek).

Andra perioden: 3–0 (23.05) Edvin Ek (Kasper Johansson, Froste Öhman), 4–0 (27.22) Elias Selström (Edvin Ek, Kasper Johansson), 4–1 (30.20) Million Glad Ahlzén (Taras Boiko, Anton Lindstedt), 5–1 (30.59) Edvin Ek (Elias Selström, Noel Öhman), 6–1 (32.48) Froste Öhman (Edvin Ek, Kasper Johansson), 6–2 (36.11) Scott Paulsson (Tage Carlsten).

Tredje perioden: 7–2 (42.41) Calle Åström (Froste Öhman, Noel Öhman), 8–2 (51.14) Hampus Grage (Edvin Ek, Enzo Barsk), 8–3 (51.32) Edgar Klavins (Scott Paulsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 4-1-0

Kiruna: 2-1-2

Nästa match:

Boden: SK Lejon, hemma, 22 oktober

Kiruna: Sunderby SK, hemma, 25 oktober