Kiruna tog förlängningsseger mot Teg J20

Kiruna segrade – 6–5 efter förlängning

Elis Gunillasson matchvinnare för Kiruna

Teg J20:s tredje raka förlust

Kirunas väg till seger mot Teg J20 hemma i U20 region norr fortsättning herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Kiruna avgöra till 6–5 (2–1, 2–1, 1–3, 1–0) och ta bonuspoängen. Elis Gunillasson spelade en avgörande roll för Kiruna med det vinnande målet i förlängningen.

– Det var en skön seger, tyckte Kirunas huvudtränare Emil Sörensen.

Kovland nästa för Kiruna

Kiruna startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Million Glad Ahlzén innan Teg J20 svarade och gjorde 2–1 genom Neo Lönnebrink.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Efter 5.26 i tredje perioden ökade Kiruna på till 5–2 genom Alvin Zakrisson.

Teg J20 reducerade och kvitterade till 5–5 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.19 kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget Kiruna 4.03 in i förlängningen blev Elis Gunillasson med det avgörande 6–5-målet.

Elis Gunillasson gjorde två mål för Kiruna och spelade dessutom fram till två mål och Alvin Zakrisson stod för ett mål och två assists. Nils Åberg gjorde två mål och en assist för Teg J20.

I tabellen innebär det här att Kiruna nu ligger på fjärde plats i tabellen. Teg J20 är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kiruna med 7–6 efter förlängningsspel .

Kiruna tar sig an Kovland i nästa match borta lördag 7 februari 16.00. Teg J20 möter samma dag 16.15 Piteå borta.

Kiruna–Teg J20 6–5 (2–1, 2–1, 1–3, 1–0)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (1.51) Million Glad Ahlzén (Elis Gunillasson), 2–0 (6.33) Million Glad Ahlzén (Tomasz Majerczyk), 2–1 (13.42) Neo Lönnebrink (Herman Holmqvist, Alfred Backman).

Andra perioden: 2–2 (24.50) Nils Åberg (Sixten Englund Muhren), 3–2 (25.10) Elis Gunillasson (Aaron Härmä Brynefall, Alvin Zakrisson), 4–2 (25.55) Vincent Movenius (William Jakobsson, Wilgot Älvero).

Tredje perioden: 5–2 (45.26) Alvin Zakrisson (Viggo Mämmi, Elis Gunillasson), 5–3 (45.39) Pontus Wikström (Isak Nordin), 5–4 (53.42) Nils Åberg (Sixten Englund Muhren), 5–5 (58.41) Samuel Lindquist Nilsson (Lukas Karas, Nils Åberg).

Förlängning: 6–5 (64.03) Elis Gunillasson (Måns Klang, Alvin Zakrisson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 3-0-2

Teg J20: 1-2-2

Nästa match:

Kiruna: Kovlands IshF, borta, 7 februari 16.00

Teg J20: Piteå HC, borta, 7 februari 16.15