Kils AIK U20 vann i förlängningen mot Sunne

Seger för Kils AIK U20 med 4–3 efter förlängning

Karl Johansson tvåmålsskytt för Kils AIK U20

Theo Ellström avgjorde för Kils AIK U20

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Kils AIK U20 avgöra den jämna matchen borta mot Sunne i U20 Div 1 västra B herr. Slutresultatet blev 3–4 (0–1, 3–1, 0–1, 0–1). Theo Ellström spelade en avgörande roll för Kils AIK U20 med det vinnande målet i förlängningen.

Kils AIK U20 tog ledningen efter tio minuter genom Karl Johansson. Kils AIK U20 utökade ledningen genom Karl Johansson som gjorde sitt andra mål efter 4.13 i andra perioden.

Sunne gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2 inom bara 4.45. 4.52 in i tredje perioden slog Albin Lindqvist till framspelad av William Olzon och Theo Ellström och kvitterade. Stor matchhjälte för Kils AIK U20 4.12 in i förlängningen blev Theo Ellström med det avgörande 4–3-målet.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Sunne med 11–0.

Lagen möts igen 21 december i Sannerudshallen.

I nästa match möter Sunne BIK Karlskoga J18 borta på torsdag 23 oktober 19.00. Kils AIK U20 möter BIK Karlskoga J18 lördag 18 oktober 12.10 hemma.

Sunne–Kils AIK U20 3–4 (0–1, 3–1, 0–1, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (10.39) Karl Johansson.

Andra perioden: 0–2 (24.13) Karl Johansson (Arvid Lind, Olle Kirke), 1–2 (32.33) Oliver Braathen-Lien (Neo Olsson Gardsten, Samuel Larsson), 2–2 (35.58) Samuel Larsson (Wille Håkansson), 3–2 (37.18) Mille Ranström (Magnus Berntsen Nereng, Simon Ekelund).

Tredje perioden: 3–3 (44.52) Albin Lindqvist (William Olzon, Theo Ellström).

Förlängning: 3–4 (64.12) Theo Ellström (David Hansson).

Nästa match:

Sunne: BIK Karlskoga 2, borta, 23 oktober

Kils AIK U20: BIK Karlskoga 2, hemma, 18 oktober