Kils AIK U20 avgjorde i förlängningen mot Örebro

Kils AIK U20 vann med 3–2 efter förlängning

William Olzon tvåmålsskytt för Kils AIK U20

Theo Ellström matchvinnare för Kils AIK U20

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Kils AIK U20 avgöra den jämna matchen hemma mot Örebro i U20 Div 1 västra B herr. Slutresultatet blev 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0). Theo Ellström spelade en avgörande roll för Kils AIK U20 med det vinnande målet i förlängningen.

Kils AIK U20:s William Olzon tvåmålsskytt

Filip Wiktorsson gjorde 1–0 till Örebro efter 14 minuters spel efter förarbete av Axel Rydén och Ludwig Svärd.

Efter 12.07 i andra perioden nätade Franz Moritzen på pass av Lucas Forsman och Lucas Håhl och gjorde 0–2.

4.40 in i tredje perioden slog William Olzon till framspelad av Theo Ellström och reducerade. Efter 14.24 nätade William Olzon återigen på pass av Theo Ellström och Victor Arwengrim och kvitterade för Kils AIK U20.

Stor matchhjälte för Kils AIK U20 blev Theo Ellström som 1.57 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

William Olzon gjorde två mål för Kils AIK U20 och spelade dessutom fram till ett mål och Theo Ellström stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Kils AIK U20 slutar på fjärde plats och Örebro på andra plats.

När lagen möttes senast vann Kil med 6–5.

Kils AIK U20–Örebro 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (14.09) Filip Wiktorsson (Axel Rydén, Ludwig Svärd).

Andra perioden: 0–2 (32.07) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Lucas Håhl).

Tredje perioden: 1–2 (44.40) William Olzon (Theo Ellström), 2–2 (54.24) William Olzon (Theo Ellström, Victor Arwengrim).

Förlängning: 3–2 (61.57) Theo Ellström (Victor Arwengrim, William Olzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 2-2-1

Örebro: 2-2-1