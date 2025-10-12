Kils AIK J18 utklassade Hammarö HC på bortaplan

Kils AIK J18 segrade – 9–2 mot Hammarö HC

Oscar Bill tremålsskytt för Kils AIK J18

Andra raka segern för Kils AIK J18

Kils AIK J18 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr med hela 9–2 (5–1, 1–0, 3–1).

Det var andra raka för Kils AIK J18, efter 4–2-segern mot Sunne IK J18 i premiären.

Oscar Bill gjorde tre mål för Kils AIK J18

Kils AIK J18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–1.

Efter 17.06 i andra perioden slog Max Höglund till på nytt framspelad av David Hansson och Sigge Kresnik Wiman och gjorde 1–6. Kils AIK J18 vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 9–2.

Kils AIK J18:s Max Höglund stod för fyra poäng, varav två mål, Oscar Bill gjorde tre mål och Sigge Kresnik Wiman hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i Sannerudshallen.

Nästa motstånd för Hammarö HC är Sunne IK J18. Lagen möts torsdag 16 oktober 19.00 i Helmia Arena. Kils AIK J18 tar sig an Kristinehamns HT J18 hemma onsdag 15 oktober 19.00.

Hammarö HC–Kils AIK J18 2–9 (1–5, 0–1, 1–3)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (2.20) August Johansson, 1–1 (6.13) Max Höglund, 1–2 (8.56) Oscar Bill (Sigge Kresnik Wiman, Hugo Larsson), 1–3 (11.25) Oscar Bill (Max Höglund), 1–4 (12.09) Oscar Bill (Sigge Kresnik Wiman, Max Höglund), 1–5 (12.59) Lucas Arwengrim.

Andra perioden: 1–6 (37.06) Max Höglund (David Hansson, Sigge Kresnik Wiman).

Tredje perioden: 1–7 (41.22) Viggo Persson (Lucas Arwengrim, Hugo Larsson), 1–8 (43.56) Viggo Persson (Liam Rosén), 1–9 (50.22) Valter Johansson (Aston De Melo), 2–9 (51.45) Noel Wassberg (Marcus Hjerpe).

Nästa match:

Hammarö HC: Sunne IK, borta, 16 oktober

Kils AIK J18: Kristinehamns HT, hemma, 15 oktober