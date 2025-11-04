Kils AIK J18 ny serieledare efter 3–2 mot Viking HC J18

Seger för Kils AIK J18 med 3–2 mot Viking HC J18

Kils AIK J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oscar Zetterlund avgjorde för Kils AIK J18

Det blev 3–2 (0–1, 1–1, 2–0) hemma när Kils AIK J18 vände och vann mot Viking HC J18 i tisdagens match. Därmed är laget serieledare i U18 division 1 västra D herr, två poäng före Grums 2, efter åtta spelade matcher. Grums 2 har dock en match mindre spelad. Viking HC J18 ligger på sjätte plats i tabellen.

Oscar Zetterlund stod för Kils AIK J18:s avgörande mål 18.30 in i tredje perioden.

Segern var Kils AIK J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Sunne IK J18 nästa för Kils AIK J18

Didrik Davidsson gav gästande Viking HC J18 ledningen efter sex minuters spel framspelad av Axel Engström. Kils AIK J18 kvitterade till 1–1 genom Filip Adolfsson i början av andra perioden i andra perioden.

Viking HC J18 gjorde 1–2 genom Didrik Davidsson som gjorde sitt andra mål efter 5.26. Oscar Bill och Oscar Zetterlund låg sen bakom vändningen till 3–2 för Kils AIK J18.

Det här var Kils AIK J18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Viking HC J18:s andra uddamålsförlust.

Så sent som den 7 oktober låg Kils AIK J18 på femte plats i tabellen.

Lagen möts igen 9 december i Valhall.

I nästa omgång har Kils AIK J18 Sunne IK J18 borta i Helmia Arena, torsdag 13 november 19.00. Viking HC J18 spelar hemma mot Hammarö HC söndag 9 november 14.00.

Kils AIK J18–Viking HC J18 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (6.51) Didrik Davidsson (Axel Engström).

Andra perioden: 1–1 (21.58) Filip Adolfsson, 1–2 (25.26) Didrik Davidsson (Oliver Liljeson, Axel Engström).

Tredje perioden: 2–2 (55.09) Oscar Bill, 3–2 (58.30) Oscar Zetterlund (Hugo Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 4-0-1

Viking HC J18: 1-1-3

Nästa match:

Kils AIK J18: Sunne IK, borta, 13 november

Viking HC J18: Hammarö HC, hemma, 9 november