Karlskronas segerrad mot Jonstorp intakt

Karlskrona segrade – 4–3 mot Jonstorp

Avgörande målet kom efter 59.26.

Ville Nyberg med två mål för Karlskrona

Jonstorp har varit lite av ett drömmotstånd för Karlskrona. På tisdagen tog Karlskrona ännu en seger borta mot Jonstorp. Matchen i U20 Playoff till regional förkvalserie till kval till J20 Nationell herr slutade 4–3 (3–0, 0–2, 1–1). Det var Karlskronas femte raka seger mot just Jonstorp.

Ville Nyberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 34 sekunder kvar av slutperioden.

Ville Nyberg tvåmålsskytt för Karlskrona

Karlskrona stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 1.09.

Jonstorp reducerade till 1–3 redan efter efter 1.03 i andra perioden genom Sam Holmberg framspelad av Oscar Johansson och Eric Ejlertsson. August Lundsteen såg till att Jonstorp reducerade igen efter 9.24 framspelad av Oscar Johansson och Eric Ejlertsson.

16.05 in i tredje perioden fick Eric Stjärnborg utdelning på pass av Eric Ejlertsson och Sam Holmberg och kvitterade. Men Ville Nyberg stod för målet när Karlskrona avgjorde matchen med 34 sekunder kvar att spela på passning från Loke Telleborn och Simon Olvedal.

Jonstorps Eric Ejlertsson hade tre assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Karlskrona med 4–3.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Karlskrona HK vunnit.

De båda lagen möts igen lördag 28 februari 16.00.

Jonstorp–Karlskrona 3–4 (0–3, 2–0, 1–1)

U20 Playoff till regional förkvalserie till kval till J20 Nationell herr

Första perioden: 0–1 (15.10) Benjamin Adolvsson (Hampus Ullberg, Olle Willén), 0–2 (15.56) Emil Norrtorp (Olle Althini, Loke Telleborn), 0–3 (16.19) Ville Nyberg (Simon Olvedal, Kevin Johansson).

Andra perioden: 1–3 (21.03) Sam Holmberg (Oscar Johansson, Eric Ejlertsson), 2–3 (29.24) August Lundsteen (Oscar Johansson, Eric Ejlertsson).

Tredje perioden: 3–3 (56.05) Eric Stjärnborg (Eric Ejlertsson, Sam Holmberg), 3–4 (59.26) Ville Nyberg (Loke Telleborn, Simon Olvedal).

Nästa match:

Jonstorp: Karlskrona HK, borta, 28 februari 16.00

Karlskrona: Jonstorps IF IshF, hemma, 28 februari 16.00