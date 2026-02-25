Karlskrona vann toppmötet hemma mot Tingsryd

Karlskrona vann med 4–1 mot Tingsryd

Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joel Ratkovic-Berndtsson gjorde två mål för Karlskrona

Det var två topplag som möttes i hockeyettan södra på onsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Karlskrona, som besegrade Tingsryd med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Med en omgång kvar är Karlskrona på andra plats i tabellen, och Tingsryd leder fortfarande serien. Två poäng skiljer lagen åt.

Det här innebär att Karlskrona nu har sex segrar i följd i hockeyettan södra och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Liam Engström bakom Karlskronas seger

Joel Ratkovic-Berndtsson gav Karlskrona ledningen efter elva minuter efter pass från Hampus Hedman.

Karlskrona utökade ledningen genom Liam Engström efter 51 sekunder i andra perioden.

Tingsryd reducerade dock till 2–1 genom Simon Svensson efter 5.32 av perioden.

Efter 15.18 gjorde Karlskrona 3–1 genom Joel Ratkovic-Berndtsson som gjorde sitt andra mål.

16.24 in i tredje perioden slog Lukas Sjöblom till och ökade ledningen.

Karlskrona har en stark form med fem segrar och 31–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tingsryd har tre vinster och två förluster och 15–14 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona med 4–2.

I nästa match möter Karlskrona Kungälv borta och Tingsryd möter Mjölby borta. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.

Karlskrona–Tingsryd 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (11.01) Joel Ratkovic-Berndtsson (Hampus Hedman).

Andra perioden: 2–0 (20.51) Liam Engström, 2–1 (25.32) Simon Svensson (Theo Angesved, Alfred Carlsson), 3–1 (35.18) Joel Ratkovic-Berndtsson (Noah Schalin, Lukas Sjöblom).

Tredje perioden: 4–1 (56.24) Lukas Sjöblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 5-0-0

Tingsryd: 3-0-2

Nästa match:

Karlskrona: Kungälvs IK, borta, 28 februari 16.00

Tingsryd: Mjölby HC, borta, 28 februari 16.00