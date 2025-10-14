Karlskrona vann mot Oskarshamn – Ludwig Folbert blev matchvinnare

Karlskrona-seger med 5–4 mot Oskarshamn

Ludwig Folbert tvåmålsskytt för Karlskrona

Oskarshamns andra raka förlust

Karlskrona besegrade Oskarshamn på bortaplan i tisdagens match i U20 region syd herr. 4–5 (0–2, 2–2, 2–1) slutade matchen.

Ludwig Folbert med två mål för Karlskrona

Karlskrona tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Karlskrona ökade ledningen till 0–3 genom Isak Dabäck efter 2.53 i andra perioden.

Oskarshamn reducerade dock till 1–3 genom Isak Öman efter 5.31 av perioden.

Efter 10.28 ökade Karlskrona på till 1–4 genom Filip Brander.

Oskarshamn gjorde 2–4 genom Viggo Söderberg efter 13.53 av perioden. Oskarshamn reducerade och kvitterade till 4–4 genom Daniel Rödnes och Albin Larsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Karlskrona kunde dock avgöra till 4–5 efter 11.09 i tredje perioden genom Ludwig Folbert.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Karlskrona är på femte plats.

Lagen möts igen 25 november i NKT Arena.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Oskarshamn Bäcken borta i Marconihallen 13.30 medan Karlskrona spelar borta mot Olofström 14.00.

Oskarshamn–Karlskrona 4–5 (0–2, 2–2, 2–1)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (10.21) Ludwig Folbert (Kevin Johansson, Simon Olvedal), 0–2 (19.15) Hampus Ullberg (Olle Willén, Emil Jakobsen Saaby).

Andra perioden: 0–3 (22.53) Isak Dabäck (Gabriel Hedmark, Olle Sandell), 1–3 (25.31) Isak Öman (Viggo Söderberg, Albin Larsson), 1–4 (30.28) Filip Brander (Gabriel Hedmark), 2–4 (33.53) Viggo Söderberg (Isak Öman, Olof Marklund).

Tredje perioden: 3–4 (42.37) Daniel Rödnes, 4–4 (42.56) Albin Larsson (Alfred Göransson), 4–5 (51.09) Ludwig Folbert (Olle Willén, Anton Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Karlskrona: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Bäcken HC, borta, 18 oktober

Karlskrona: Olofströms IK, borta, 18 oktober