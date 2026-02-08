Karlskrona utklassade Järfälla – seger med 10–1

Seger för Karlskrona med 10–1 mot Järfälla

Noah Schalin avgjorde för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Karlskrona spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Järfälla i hockeyettan södra med hela 10–1 (2–0, 5–0, 3–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Järfälla vann med 5–3.

Järfällas tränare Fredric Forslund om matchen:

– Fruktansvärt dåligt. Vi ger det inte ens en chans utan blir totalt överkörda idag.

Karlskronas fina hemmaform håller i sig. Segern var femte raka i NKT Arena.

Huddinge nästa för Karlskrona

Elias Sjöström gav Karlskrona ledningen efter 7.05 på passning från Hannes Lindström. Laget gjorde 2–0 efter 8.24 när Noah Schalin fick träff framspelad av Dennis Good Bogg.

Även i andra perioden var Karlskrona starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom mål av Tanner Kaspick, Lukas Fredin, Joel Abrahamsson, Axel Smeds och Elias Sjöström.

Karlskrona vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 10–1.

Elias Sjöström och Joel Abrahamsson gjorde två mål och ett assist var för Karlskrona.

Karlskrona har tre segrar och två förluster och 21–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järfälla har två vinster och tre förluster och 14–23 i målskillnad.

Karlskrona ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Järfälla är på 18:e plats.

I nästa match möter Karlskrona Huddinge hemma på lördag 14 februari 16.00. Järfälla möter Dalen fredag 13 februari 19.00 hemma.

Karlskrona–Järfälla 10–1 (2–0, 5–0, 3–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (7.05) Elias Sjöström (Hannes Lindström), 2–0 (8.24) Noah Schalin (Dennis Good Bogg).

Andra perioden: 3–0 (20.56) Tanner Kaspick (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel), 4–0 (24.50) Lukas Fredin (Dennis Good Bogg, Robin Carlsson), 5–0 (26.53) Joel Abrahamsson (Tanner Kaspick, Oskar Hassel), 6–0 (33.46) Axel Smeds, 7–0 (39.59) Elias Sjöström (Lukas Sjöblom, Viktor Smeds).

Tredje perioden: 8–0 (43.44) Joel Abrahamsson (Victor Crus-Rydberg, Elias Sjöström), 8–1 (48.46) Gustav Jansson (Kalle Broed, Daniel Andersson), 9–1 (58.03) Viktor Smeds (Lukas Sjöblom, Liam Engström), 10–1 (59.35) Hannes Lindström (Joel Abrahamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-1-1

Järfälla: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Huddinge IK, hemma, 14 februari 16.00

Järfälla: HC Dalen, hemma, 13 februari 19.00