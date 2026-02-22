4–3 mot Borås – nu är Karlskrona ny serieledare

Karlskrona segrade – 4–3 mot Borås

Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Isak Melkersson avgjorde för Karlskrona

Borås och gästande Karlskrona möttes i U18 regional syd vår på söndagen. Det slutade med seger för Karlskrona vars segersiffror skrevs till 4–3 (0–1, 2–1, 2–1). I och med detta klättrade Karlskrona upp till topp på tabellen, på samma poäng som Tingsryd på andra plats. Tingsryd har dock en match mindre spelad. Efter söndagens match i Borås Ishall ligger Borås på nionde plats.

– Vi gör en jämn match där fördelen i spelet fördelas mellan båda lagen. En tight match som avgörs på de små detaljerna till fördel för Karlskrona. I vårt spel tar vi stora spel i positioneringen och vi har mycket att bygga vidare på i nästa match, kommenterade Borås tränare Johannes Hjelm.

Isak Melkersson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.00 in i tredje perioden.

Segern var Karlskronas sjätte på de senaste sju matcherna.

Borås–Karlskrona – mål för mål

Borås tog ledningen efter 7.40 genom Algot Andersson med assist av Liam Danklint och Charlie Lundahl.

Karlskrona kvitterade till 1–1 genom Oliver Ulander i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 9.09 gjorde Borås 2–1 genom Liam Greén.

Karlskrona kvitterade till 2–2 genom Alvin Palmqvist efter 10.45 av perioden.

Borås tog ledningen på nytt genom Philip Nordquist efter 2.38 i tredje perioden.

Hampus Ullberg och Isak Melkersson låg sen bakom vändningen till 3–4 för Karlskrona.

Ett tapp för Borås som låg på femte plats så sent som den 24 januari.

När lagen möttes senast vann Borås med 2–1.

I nästa match möter Borås Olofström borta och Karlskrona möter Helsingborg hemma. Båda matcherna spelas torsdag 26 februari 19.00.

Borås–Karlskrona 3–4 (1–0, 1–2, 1–2)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (7.40) Algot Andersson (Liam Danklint, Charlie Lundahl).

Andra perioden: 1–1 (25.35) Oliver Ulander (Leo Björkman Jakobsson), 2–1 (29.09) Liam Greén (Philip Nordquist, Charlie Lundahl), 2–2 (30.45) Alvin Palmqvist (Olle Willén).

Tredje perioden: 3–2 (42.38) Philip Nordquist (Joakim Roxentjärn Österberg, Algot Andersson), 3–3 (43.46) Hampus Ullberg (Leo Björkman Jakobsson, Olle Willén), 3–4 (57.00) Isak Melkersson (León Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-0-4

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Borås: Olofströms IK, borta, 26 februari 19.00

Karlskrona: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 26 februari 19.00