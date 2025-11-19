Karlskrona i serieledning i hockeyettan södra efter 4–2 mot Tingsryd

Karlskrona-seger med 4–2 mot Tingsryd

Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lukas Sjöblom tvåmålsskytt för Karlskrona

Det blev 4–2 (3–0, 0–1, 1–1) för Karlskrona borta mot Tingsryd i onsdagens match. Därmed är laget ny serieledare i hockeyettan södra, på samma poäng som tvåan Vita Hästen. Vita Hästen har dessutom en match mer spelad. För Tingsryd betyder resultatet att man är på nionde plats i tabellen.

I och med detta har Karlskrona fyra raka segrar i hockeyettan södra.

Karlskronas Lukas Sjöblom tvåmålsskytt

Karlskrona stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 4.02 i andra perioden nätade Joachim Nermark framspelad av Valdemar Vesterlund och Valle Lindström och reducerade åt Tingsryd. 9.58 in i tredje perioden nätade Karlskronas Joel Ratkovic-Berndtsson på pass av Viktor Smeds och Hugo Wendt och ökade ledningen.

14.00 in i perioden slog Adam Bäckstrand till framspelad av Vincent Sandberg och William Fransson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tingsryd.

Den 25 februari möts lagen återigen, då i NKT Arena.

Nästa motstånd för Tingsryd är Huddinge. Lagen möts lördag 22 november 16.00 i Dackehallen. Karlskrona tar sig an Nyköping hemma fredag 21 november 19.00.

Tingsryd–Karlskrona 2–4 (0–3, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (0.49) Robin Carlsson (Hannes Lindström, Joel Ratkovic-Berndtsson), 0–2 (7.20) Lukas Sjöblom (Elias Sjöström, Kalle Carlsson), 0–3 (18.08) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson).

Andra perioden: 1–3 (24.02) Joachim Nermark (Valdemar Vesterlund, Valle Lindström).

Tredje perioden: 1–4 (49.58) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds, Hugo Wendt), 2–4 (54.00) Adam Bäckstrand (Vincent Sandberg, William Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 3-0-2

Karlskrona: 4-1-0

Nästa match:

Tingsryd: Huddinge IK, hemma, 22 november

Karlskrona: Nyköpings SK, hemma, 21 november