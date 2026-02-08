Karlskrona förlänger segersviten mot Mariestad

Karlskrona-seger med 7–4 mot Mariestad

Karlskronas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hampus Ullberg gjorde två mål för Karlskrona

Karlskrona har haft det lätt mot Mariestad i U18 regional syd vår. Och på söndagen vann Karlskrona på nytt – den här gången med 7–4 (2–2, 1–1, 4–1) borta i Mariehus Arena. Det var Karlskronas fjärde raka seger mot Mariestad.

– Tycker vi kommer ut lite ängsligt i första perioden som slutar 2-2, trots en period vi inte är nöjda med. Sen i andra perioden är vi ett helt nytt lag och tar ledningen med 3-2, lite synd att vi släpper in 3-3. Vi krigar på bra i sista perioden och har 4-5 men slarvar så att de får göra två snabba och där tappar vi energin lite, kommenterade Mariestads tränare Johan Eklund.

Segern var Karlskronas fjärde på de senaste fem matcherna.

Oliver Ulander bakom Karlskronas seger

Mariestad tog ledningen i början av första perioden genom Collin Eklund.

Hampus Ullberg och Noel Ottinger gjorde att Karlskrona vände till underläget till ledning med 1–2.

Mariestad kvitterade till 2–2 genom Måns Holm.

Mariestad gjorde också 3–2 efter 4.09 i andra perioden när Viggo Eklund hittade rätt på pass av Amandus Alt Almqvist och Gustav Persson. Karlskronas Max Frykberg gjorde 3–3 efter 11.22 framspelad av Albin Bjarkå.

Karlskrona hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.20 genom Elis Backendal och gick upp till 3–5 innan Mariestad svarade.

Segern skrevs till slut till 4–7 för Karlskrona.

Karlskronas Max Frykberg stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Karlskrona med 10–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 12 februari. Då möter Mariestad Olofström i Stålhallen 19.30. Karlskrona tar sig an Tranås J18 hemma 19.00.

Mariestad–Karlskrona 4–7 (2–2, 1–1, 1–4)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (1.15) Collin Eklund (Måns Holm, Knut Karlsson), 1–1 (3.07) Noel Ottinger (Albin Bjarkå, Oliver Hallin), 1–2 (6.55) Hampus Ullberg (Romeo Lerebäck, Max Frykberg), 2–2 (19.57) Måns Holm (Gustav Persson, Elliot Lundmark).

Andra perioden: 3–2 (24.09) Viggo Eklund (Amandus Alt Almqvist, Gustav Persson), 3–3 (31.22) Max Frykberg (Albin Bjarkå).

Tredje perioden: 3–4 (43.20) Elis Backendal (Oliver Ulander, Leo Björkman Jakobsson), 3–5 (46.03) Oliver Ulander (Leo Björkman Jakobsson), 4–5 (49.34) Adrian Johnson (Viggo Eklund, Oscar Odhagen), 4–6 (49.59) Hampus Ullberg (Max Frykberg), 4–7 (50.23) Svante Klein (Alvin Palmqvist, Elis Backendal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 3-0-2

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Mariestad: Olofströms IK, borta, 12 februari 19.30

Karlskrona: Tranås AIF IF, hemma, 12 februari 19.00