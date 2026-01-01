Prenumerera

Kanada vinnare mot Finland i JVM Grupp B herr

  • Kanada vann med 7–4 mot Finland

  • Fjärde raka segern för Kanada

  • Kanada nu första, Finland på tredje plats

Kanada segrade på hemmaplan mot Finland i JVM Grupp B herr, med 7–4.

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Kanada.

Kanada–Finland – mål för mål

Resultaten i sista omgången betyder att Kanada slutar på första plats i tabellen och Finland på tredje plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

