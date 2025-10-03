Kalmar utklassade Rydaholm – vann med 13–1

Kalmar segrade – 13–1 mot Rydaholm

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sebastian Erkenbölling med tre mål för Kalmar

Kalmar övertygade när laget vann på bortaplan mot Rydaholm i U20 division 1 D syd herr med hela 13–1 (5–0, 2–0, 6–1).

Segern var Kalmars fjärde på de senaste fem matcherna.

Joel Lundberg matchvinnare för Kalmar

Kalmar var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Kalmar som dominerade och gick från 0–5 till 0–7 genom mål av Elliott Fredhöj och Sebastian Erkenbölling. Kalmar vann också tredje perioden 1–6 och matchen med hela 13–1.

Sebastian Erkenbölling gjorde tre mål för Kalmar och spelade fram till två mål, Aziz Usmanov stod för fyra poäng, varav ett mål, Elliott Fredhöj gjorde två mål och två assist, William Johansson gjorde ett mål och två assist och Markus Hatlem gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Den 8 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Hatstore Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 7 oktober. Då möter Rydaholm Alvesta i Talavidshallen 19.30. Kalmar tar sig an Lenhovda hemma 19.00.

Rydaholm–Kalmar 1–13 (0–5, 0–2, 1–6)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (4.43) Sebastian Erkenbölling (William Johansson), 0–2 (9.27) Joel Lundberg, 0–3 (15.31) Elliott Fredhöj (Sebastian Erkenbölling, Markus Hatlem), 0–4 (15.55) Sebastian Erkenbölling (Michal Kanca), 0–5 (16.53) Lauris Strazdins (Aziz Usmanov).

Andra perioden: 0–6 (24.34) Elliott Fredhöj (Sebastian Erkenbölling), 0–7 (39.25) Sebastian Erkenbölling (Elliott Fredhöj, Hugo Tyrebrant).

Tredje perioden: 1–7 (40.44) William Johansson-Sjölund (Eric Strid, Noah Frigert), 1–8 (43.19) Markus Hatlem (Aziz Usmanov), 1–9 (51.21) Filip Larsson (Elliott Fredhöj), 1–10 (52.19) Lucas Erlandsson (Aziz Usmanov, Walter Nilsson), 1–11 (53.04) Henri Thüberg (William Johansson, Hugo Tyrebrant), 1–12 (56.12) William Johansson (Walter Nilsson), 1–13 (58.10) Aziz Usmanov (Markus Hatlem).

Nästa match:

Rydaholm: Alvesta SK, hemma, 7 oktober

Kalmar: Lenhovda IF, hemma, 7 oktober