Kalmar utklassade Nybro – vann med 7–0

Kalmar-seger med 7–0 mot Nybro

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

George Diaco med två mål för Kalmar

Kalmar övertygade när laget vann på bortaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan med hela 7–0 (1–0, 5–0, 1–0).

Därmed har Kalmar vunnit fem matcher i rad i hockeyallsvenskan.

Kalmars George Diaco tvåmålsskytt

George Diaco gav Kalmar ledningen efter 18.45 assisterad av Gustaf Westlund och Valdemar Johansson. Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 0–1 till 0–6 genom mål av Elliot Ekmark, Matt Fonteyne, Andrew Vanderbeck, George Diaco och Valdemar Johansson. Liam Hawel också 0–7 på pass av Arvid Westlin och Elliot Ekmark efter 15.21 i tredje perioden.

Liam Hawel gjorde ett mål för Kalmar och tre assist, Elliot Ekmark stod för tre poäng, varav ett mål och George Diaco gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Nybro ligger på sjätte plats i tabellen och Kalmar är på tredje plats. Kalmar var på 14:e plats i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

På onsdag 22 oktober 19.00 spelar Nybro borta mot Troja-Ljungby och Kalmar hemma mot Modo Hockey.

Nybro–Kalmar 0–7 (0–1, 0–5, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (18.45) George Diaco (Gustaf Westlund, Valdemar Johansson).

Andra perioden: 0–2 (21.55) Elliot Ekmark (George Diaco, Liam Hawel), 0–3 (34.50) Matt Fonteyne (Samuel Jonsson, Andrew Vanderbeck), 0–4 (37.00) Andrew Vanderbeck (Samuel Jonsson, Matthew Struthers), 0–5 (37.44) George Diaco (Liam Hawel, Peter Diliberatore), 0–6 (39.40) Valdemar Johansson (Elliot Ekmark, Liam Hawel).

Tredje perioden: 0–7 (55.21) Liam Hawel (Arvid Westlin, Elliot Ekmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

Kalmar: 5-0-0

Nästa match:

Nybro: IF Troja-Ljungby, borta, 22 oktober

Kalmar: Modo Hockey, hemma, 22 oktober