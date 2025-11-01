Kalmar tog klar seger mot Värnamo

Kalmar vann med 7–2 mot Värnamo

Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Walter Nilsson tvåmålsskytt för Kalmar

Det blev en klar seger för Kalmar när laget vann på bortaplan mot Värnamo i U20 division 1 D syd herr. Kalmar vann med klara 7–2 (2–1, 3–1, 2–0).

Kalmar höll nu nollan för andra gången den här säsongen.

Segern var Kalmars sjätte på de senaste sju matcherna.

Markus Hatlem bakom Kalmars avgörande

Kalmar tog ledningen i första perioden genom Walter Nilsson.

Värnamo kvitterade till 1–1 genom Axel Ahlqvist efter 12.48.

Kalmar gjorde 1–2 genom Mellwin Göthberg efter 16.06 i matchen. Kalmar hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–3 efter 6.30 genom Markus Hatlem och gick upp till 1–4 innan Värnamo svarade.

I periodpausen hade Kalmar ledningen med 2–5. Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Walter Nilsson och Jacob Wittenström.

Kalmars Lucas Erlandsson hade tre assists och Walter Nilsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Kalmar HC med 8–1.

Tisdag 4 november spelar Värnamo hemma mot Nybro 19.40 och Kalmar mot Alvesta borta 19.00 i Virdavallens Ishall.

Värnamo–Kalmar 2–7 (1–2, 1–3, 0–2)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (7.18) Walter Nilsson (Lucas Erlandsson, Aziz Usmanov), 1–1 (12.48) Axel Ahlqvist (Isak Sjöqvist, Lukas Nielsen), 1–2 (16.06) Mellwin Göthberg (Lucas Erlandsson, Walter Nilsson).

Andra perioden: 1–3 (26.30) Markus Hatlem (Sebastian Erkenbölling, Jacob Wittenström), 1–4 (28.48) William Johansson (Lucas Erlandsson), 2–4 (34.31) Noah Thur (Ludvig Ruuth), 2–5 (35.37) Aziz Usmanov (Mellwin Göthberg).

Tredje perioden: 2–6 (47.57) Jacob Wittenström (Henri Thüberg), 2–7 (56.41) Walter Nilsson (Hugo Tyrebrant, Herman Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 1-0-4

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Värnamo: Nybro Vikings IF, hemma, 4 november

Kalmar: Alvesta SK, borta, 4 november