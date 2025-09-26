Kalmar tog hem segern mot AIK på hemmaplan

Kalmar-seger med 6–2 mot AIK

Felix Carell avgjorde för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Kalmar vann matchen hemma mot AIK i hockeyallsvenskan på fredagen. 6–2 (3–1, 2–1, 1–0) slutade matchen.

Kalmar–AIK – mål för mål

Kalmar hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.37 genom Liam Hawel, och gick upp till 2–0. AIK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kalmar dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 2.13 i andra perioden ökade Kalmar på till 4–1 genom Valdemar Johansson.

AIK reducerade dock till 4–2 genom Scott Pooley efter 13.43 av perioden.

Kalmar ökade ledningen till 5–2 genom Tobias Aronsson efter 14.36. 12.44 in i tredje perioden slog George Diaco till och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

För Kalmar gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan AIK är på elfte plats.

På måndag 29 september 19.00 spelar Kalmar borta mot SSK, och AIK hemma mot Nybro.

Kalmar–AIK 6–2 (3–1, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (2.37) Liam Hawel, 2–0 (6.11) Andrew Vanderbeck, 2–1 (10.31) Oskar Magnusson, 3–1 (17.50) Felix Carell.

Andra perioden: 4–1 (22.13) Valdemar Johansson, 4–2 (33.43) Scott Pooley, 5–2 (34.36) Tobias Aronsson.

Tredje perioden: 6–2 (52.44) George Diaco.

Nästa match:

Kalmar: Södertälje SK, borta, 29 september

AIK: Nybro Vikings IF, hemma, 29 september