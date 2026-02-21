Kalmar kan fira seriesegern efter 14–2 mot Rydaholm

Kalmar-seger med 14–2 mot Rydaholm

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Tyrebrant avgjorde för Kalmar

Med 14–2 (4–0, 5–1, 5–1) mot hemmalaget Rydaholm är det klart. Kalmar är slutsegrare i U20 Div 1 C syd vår herr. Rydaholm slutar på femte plats i tabellen.

Efter en bra säsong i U20 Div 1 C syd vår herr är Kalmar nu klart för kval.

Det var Kalmars fjärde raka seger mot Rydaholm.

Rydaholm–Kalmar – mål för mål

Kalmar var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Kalmar tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–5 efter 0.11 genom William Johansson och gick upp till 0–6 innan Rydaholm svarade.

Innan perioden var över hade Kalmar ryckt åt sig ledningen med 9–1.

Kalmar vann också tredje perioden 1–5 och matchen med hela 14–2.

Aziz Usmanov och Walter Nilsson gjorde ett mål och tre assist var för Kalmar.

Det här var fjärde mötet mellan Rydaholm och Kalmar den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalmar HC vunnit.

Rydaholm–Kalmar 2–14 (0–4, 1–5, 1–5)

U20 Div 1 C syd vår herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (0.28) Hugo Tyrebrant (Herman Johansson, Henri Thüberg), 0–2 (15.38) Jacob Wittenström, 0–3 (17.25) Hugo Tyrebrant (Viktor Tuszynski), 0–4 (19.49) Viktor Tuszynski (Jacob Wittenström, Jakub Hasek).

Andra perioden: 0–5 (20.11) William Johansson, 0–6 (28.29) Aziz Usmanov (William Johansson, Walter Nilsson), 1–6 (30.54) Moltas Tingskog (Melvin Karlsson), 1–7 (31.21) Henri Thüberg (Michal Kanca, Hugo Tyrebrant), 1–8 (35.28) Markus Hatlem, 1–9 (39.59) Walter Nilsson (Aziz Usmanov, Lauris Strazdins).

Tredje perioden: 1–10 (40.33) Lauris Strazdins (Walter Nilsson, Lucas Erlandsson), 1–11 (42.15) Jacob Wittenström (Elliott Fredhöj), 1–12 (42.43) Oliver Åstmark (Jacob Wittenström, Aziz Usmanov), 1–13 (47.20) Jakub Hasek (Herman Johansson), 1–14 (51.23) William Johansson (Aziz Usmanov, Walter Nilsson), 2–14 (55.42) Johan Karlberg (Moltas Tingskog, Noah Frigert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 2-0-3

Kalmar: 5-0-0