Kalmar besegrade Gisla/Nittorp på bortaplan
- Seger för Kalmar med 6–2 mot Gisla/Nittorp
- Måns Berggren avgjorde för Kalmar
- Tredje raka segern för Kalmar
Kalmar vann matchen borta mot Gisla/Nittorp i U18 division 1 syd B herr på söndagen. 2–6 (1–1, 1–5, 0–0) slutade matchen.
Gisla/Nittorp–Kalmar – mål för mål
Första perioden var jämn. Kalmar inledde bäst och tog ledningen genom Levis Wahllöf efter 4.12, men Gisla/Nittorp kvitterade genom Sigge Bjelke efter 16.55. Kalmar spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 2–6.
Tredje perioden blev mållös och Kalmar höll i sin 6–2-ledning och vann.
Gisla/Nittorp tog hem lagens senaste möte med 4–3 i Hatstore Arena.
Den 23 november tar lagen sig an varandra igen, då i Hatstore Arena.
Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 23 oktober. Då möter Gisla/Nittorp Mariestad i Gislerinken 19.15. Kalmar tar sig an Nässjö hemma 19.40.
Gisla/Nittorp–Kalmar 2–6 (1–1, 1–5, 0–0)
U18 division 1 syd B herr, Gislerinken
Första perioden: 0–1 (4.12) Levis Wahllöf (Alexander Kitanovski), 1–1 (16.55) Sigge Bjelke.
Andra perioden: 2–1 (23.37) Fabian Sjöblom (Sigge Bjelke), 2–2 (29.23) Troy Friman (Theo Eriksson), 2–3 (29.47) Måns Berggren (Viggo Jörneklint), 2–4 (32.13) Theo Holtmer (Kristian Kristoffersen, Måns Berggren), 2–5 (34.47) Alexander Kitanovski (Troy Friman, Theo Eriksson), 2–6 (38.49) Fabian Gullberg (Viggo Jörneklint).
Gisla/Nittorp: Mariestads BoIS HC, hemma, 23 oktober
Kalmar: Nässjö HC, hemma, 23 oktober
