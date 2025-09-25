Kalmar avgjorde i slutperioden mot gästande Boro/Vetlanda

Kalmar vann med 5–2 mot Boro/Vetlanda

Nikita Antonov med två mål för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Kalmar vann hemma i Hatstore Arena mot Boro/Vetlanda i U20 division 1 D syd herr. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Sebastian Erkenbölling 4–2 och två minuter senare Lucas Erlandsson 5–2. Matchen slutade 5–2 (0–1, 2–1, 3–0).

Kalmar tog därmed andra raka segern, efter 7–3 mot Gislaved i premiären.

Nikita Antonov med två mål för Kalmar

Boro/Vetlanda tog ledningen efter 7.50, genom Wiggo Sörensson. Efter 4.43 i andra perioden gjorde Boro/Vetlanda 0–2 genom Wiggo Sörensson, som gjorde sitt andra mål.

Kalmar reducerade och kvitterade till 2–2 genom Nikita Antonov och Jakub Hasek. Kalmar spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Nikita Antonov, Sebastian Erkenbölling och Lucas Erlandsson och avgjorde matchen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 oktober i Hydro Arena.

I nästa match, lördag 27 september, har Kalmar Värnamo hemma i Hatstore Arena 14.00, medan Boro/Vetlanda spelar borta mot Alvesta 15.00.

Kalmar–Boro/Vetlanda 5–2 (0–1, 2–1, 3–0)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (7.50) Wiggo Sörensson.

Andra perioden: 0–2 (24.43) Wiggo Sörensson (Hugo Petersson), 1–2 (30.43) Nikita Antonov (Jakub Hasek, Viktor Tuszynski), 2–2 (33.50) Jakub Hasek.

Tredje perioden: 3–2 (44.18) Nikita Antonov (Viktor Tuszynski), 4–2 (56.56) Sebastian Erkenbölling (Elliott Fredhöj, Markus Hatlem), 5–2 (58.50) Lucas Erlandsson.

Nästa match:

Kalmar: Värnamo GIK, hemma, 27 september

Boro/Vetlanda: Alvesta SK, borta, 27 september