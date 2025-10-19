Kållered vann på hemmaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Kållered vann med 3–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Felix Claesson avgjorde för Kållered

Fjärde förlusten i rad för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hemmalaget Kållered tog hem de tre poängen efter seger mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Resultatet innebär att Grästorp/Sörhaga Alingsås nu har fyra förluster i rad.

Hisingen nästa för Kållered

Den första perioden slutade 0–0. 12.57 in i andra perioden gjorde Kållered 1–0. Målskytt var Theo Eliasson framspelad av Leon Mosslund och Liam Nilsson.

Efter 14.33 i andra perioden nätade Felix Claesson framspelad av Gustav Corneliusson och Hugo Dahlöf och gjorde 2–0.

Grästorp/Sörhaga Alingsås reducerade dock till 2–1 genom Viggo Bratland efter 5.02 av perioden.

Kållered kunde dock avgöra till 3–1 med 5.41 kvar av matchen genom Melker Lirås.

Lagen möts igen 23 november i Åse & Viste Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 23 oktober. Då möter Kållered Hisingen i Tuve Ishall 19.40. Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Bäcken hemma 19.30.

Kållered–Grästorp/Sörhaga Alingsås 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Andra perioden: 1–0 (32.57) Theo Eliasson (Leon Mosslund, Liam Nilsson), 2–0 (34.33) Felix Claesson (Gustav Corneliusson, Hugo Dahlöf).

Tredje perioden: 2–1 (45.02) Viggo Bratland (Alvin Stenbäcken, Helge Karlsson), 3–1 (54.19) Melker Lirås (Gustav Corneliusson, Felix Claesson).

Nästa match:

Kållered: Hisingens IK, borta, 23 oktober

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Bäcken HC, hemma, 23 oktober