Kållered vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Lerum

Kållered vann med 4–2 mot Lerum

Kållereds tionde seger på de senaste tio matcherna

Isak De Vrij tvåmålsskytt för Kållered

Det blev seger för Kållered hemma mot Lerum i U20 division 1 A syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kållered drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–2, 2–0, 2–0).

Därmed har Kållered vunnit tio matcher i rad i U20 division 1 A syd herr.

Isak De Vrij med två mål för Kållered

Lerum tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Kållered reducerade och kvitterade till 2–2 genom Isak De Vrij och Elias Kuhlin i andra perioden. Kållered startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Isak De Vrij och Nazarii Komisar och avgjorde matchen.

Kållered stannar därmed på andra plats och Lerum på fjärde plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Kållered med 5–4.

I nästa match, lördag 8 november möter Kållered Mölndal Hockey U20 borta i Åby Ishall 18.40 medan Lerum spelar hemma mot Varberg 14.00.

Kållered–Lerum 4–2 (0–2, 2–0, 2–0)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (1.39) Charlie Standerth (Jacob Svanborg), 0–2 (17.10) Kasper Malmqvist (Wilhelm Berthelsen, Erik Almius).

Andra perioden: 1–2 (21.19) Isak De Vrij, 2–2 (31.51) Elias Kuhlin (Martin Kresac, Liam Nilsson).

Tredje perioden: 3–2 (42.10) Isak De Vrij, 4–2 (53.14) Nazarii Komisar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 5-0-0

Lerum: 2-0-3

Nästa match:

Kållered: IF Mölndal Hockey, borta, 8 november

Lerum: Varberg HK, hemma, 8 november