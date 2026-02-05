Kalix vann igen mot Sunderby

Kalix vann med 4–3 mot Sunderby

Adam Persson avgjorde för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Sunderby är ett favoritmotstånd för Kalix och på torsdagen tog Kalix ännu en seger hemma mot just Sunderby. Matchen i U20 region norr topp 8 herr slutade 4–3 (1–1, 2–2, 1–0). Det var Kalix sjätte raka seger mot just Sunderby.

Adam Persson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara sex sekunder kvar av slutperioden.

Clemensnäs nästa för Kalix

Hugo Bucht gjorde 1–0 till Kalix efter fem minuters spel efter förarbete av Edvin Nilsson Vallgren och Henry Newell. Sunderby kvitterade till 1–1 efter 13.00 när Lukas Allström hittade rätt framspelad av Elliot Lundbäck och William Schäder.

Kalix gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Henry Newell och Gustav Sundqvist.

Sunderby reducerade och kvitterade till 3–3 genom Paul Nabatame och Lukas Allström.

Men Adam Persson stod för målet när Kalix avgjorde matchen med sex sekunder kvar att spela.

Med tre omgångar kvar är Kalix på tredje plats i tabellen medan Sunderby är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kalix och Sunderby den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalix HC vunnit.

Onsdag 11 februari spelar Kalix borta mot Clemensnäs 19.15 och Sunderby mot Boden hemma 19.30 i Sunderby Ishall.

Kalix–Sunderby 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)

U20 region norr topp 8 herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.59) Hugo Bucht (Edvin Nilsson Vallgren, Henry Newell), 1–1 (13.00) Lukas Allström (Elliot Lundbäck, William Schäder).

Andra perioden: 2–1 (23.56) Henry Newell (Tommi Tukia, Alexander Burman), 3–1 (35.56) Gustav Sundqvist (Alexander Burman, Rainers Pavlovics), 3–2 (38.42) Paul Nabatame (Isak Jönsson, Albin Landström), 3–3 (39.25) Lukas Allström (William Schäder, Alve Mikaelsson).

Tredje perioden: 4–3 (59.54) Adam Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-0-3

Sunderby: 2-0-3

Nästa match:

Kalix: Clemensnäs HC, borta, 11 februari 19.15

Sunderby: Bodens HF, hemma, 11 februari 19.30