Kalix utklassade Piteå på hemmaplan

Seger för Kalix med 7–0 mot Piteå

Filip Runbjer matchvinnare för Kalix

Kalix 14:e seger för säsongen

Kalix dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Piteå i hockeyettan norra med hela 7–0 (2–0, 3–0, 2–0).

Kalix hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Piteå.

Wings Arlanda nästa för Kalix

Filip Runbjer gjorde 1–0 till Kalix efter 10.48 med assist av Oscar Kohlström och Elias Elomaa. Laget gjorde också 2–0 när Kie Vähäkangas fick träff efter 17.06.

Även i andra perioden var Kalix starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Kie Vähäkangas, Elias Elomaa och Albin Säteri.

9.16 in i tredje perioden satte Albin Säteri pucken återigen framspelad av Filip Lindbäck och Alfons Ekblad och ökade ledningen. Efter 13.33 gjorde Elias Elomaa också 7–0 efter pass från Kie Vähäkangas och David Kihl.

Elias Elomaa gjorde två mål för Kalix och två målgivande passningar och Kie Vähäkangas stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Kalix ligger på sjunde plats i tabellen och Piteå är på elfte plats.

På lördag 14 februari 16.00 spelar Kalix borta mot Wings Arlanda och Piteå hemma mot Surahammar.

Kalix–Piteå 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (10.48) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Elias Elomaa), 2–0 (17.06) Kie Vähäkangas.

Andra perioden: 3–0 (24.26) Kie Vähäkangas (Elias Elomaa), 4–0 (29.36) Elias Elomaa (Adam Helldén), 5–0 (39.56) Albin Säteri (Alfons Ekblad, Anton Claesson).

Tredje perioden: 6–0 (49.16) Albin Säteri (Filip Lindbäck, Alfons Ekblad), 7–0 (53.33) Elias Elomaa (Kie Vähäkangas, David Kihl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-2-1

Piteå: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Wings HC Arlanda, borta, 14 februari 16.00

Piteå: Surahammars IF, hemma, 14 februari 16.00