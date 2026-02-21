Kalix U18 vann mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr

Kalix U18-seger med 8–4 mot Lycksele SK U18

Kalix U18:s Erik Svedlund tremålsskytt

Viktor Eklund matchvinnare för Kalix U18

Det blev Kalix U18 som vann på bortaplan mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 4–8 (1–2, 1–3, 2–3) slutade matchen på lördagen.

Erik Svedlund tremålsskytt för Kalix U18

Kalix U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Max Öjercrantz och Erik Svedlund innan Lycksele SK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Melvin Lindberg.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Kalix U18 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.58 genom John Lundberg och gick upp till 2–7 innan Lycksele SK U18 kom tillbaka och reducerade till 4–7.

Innan matchen var över hade Kalix U18 gjort 4–8.

Kalix U18:s John Lundberg stod för fem poäng, varav två mål, Erik Svedlund gjorde tre mål och spelade fram till ett mål och Max Öjercrantz gjorde ett mål och två assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Lycksele SK U18 på sjunde plats och Kalix U18 på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Lycksele SK U18 och Kalix U18 den här säsongen. Kalix HC vann de två första mötena. Lycksele SK vann senast lagen möttes.

Lycksele SK U18 tar sig an Bodens HF U18 i nästa match hemma söndag 22 februari 13.45. Kalix U18 möter Bodens HF U18 hemma onsdag 25 februari 19.30.

Lycksele SK U18–Kalix U18 4–8 (1–2, 1–3, 2–3)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (5.06) Max Öjercrantz (Linus Englund), 0–2 (10.12) Erik Svedlund (John Lundberg, Samuel Lidström), 1–2 (17.01) Melvin Lindberg (Fabian Vernersson, Viktor Hedman).

Andra perioden: 2–2 (23.47) Axel Bygden (Albin Dahlberg, Molle Munter), 2–3 (26.44) Linus Englund (Max Öjercrantz), 2–4 (33.29) Erik Svedlund (John Lundberg, Leon Öhlund), 2–5 (38.13) Viktor Eklund (Erik Svedlund).

Tredje perioden: 2–6 (42.58) John Lundberg (Max Öjercrantz, Leon Öhlund), 2–7 (46.02) Erik Svedlund (John Lundberg, Viktor Eklund), 3–7 (48.35) Fabian Vernersson (Emil Stenman, Felix Wennerlund), 4–7 (51.24) Emmett Lindberg (Felix Wennerlund, Emil Stenman), 4–8 (52.06) John Lundberg (Sebastian Lundholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 2-0-3

Kalix U18: 2-0-3

Nästa match:

Lycksele SK U18: Bodens HF, hemma, 22 februari 13.45

Kalix U18: Bodens HF, hemma, 25 februari 19.30