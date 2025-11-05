Kalix U18 besegrade Bodens HF U18 med 5–2

Kalix U18 vann med 5–2 mot Bodens HF U18

Leon Öhlund avgjorde för Kalix U18

Andra raka segern för Kalix U18

Det blev bortalaget Kalix U18 som vann mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A herr. 2–5 (0–2, 2–3, 0–0) slutade matchen på onsdagen.

Kiruna IF U18 nästa för Kalix U18

Kalix U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Kalix U18 övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.19 genom Leon Öhlund och gick upp till 0–4 innan Bodens HF U18 kom tillbaka och reducerade till 2–4.

Innan perioden var över hade Kalix U18 ryckt åt sig ledningen med 2–5. Tredje perioden blev mållös och Kalix U18 höll i sin 5–2-ledning och vann.

Erik Svedlund gjorde två mål för Kalix U18 och ett assist.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Bodens HF U18 med 13–13 och Kalix U18 med 22–14 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Kalix HC med 6–2.

I nästa match möter Bodens HF U18 Kiruna IF U18 hemma på söndag 9 november 13.00. Kalix U18 möter Kiruna IF U18 lördag 8 november 15.00 hemma.

Bodens HF U18–Kalix U18 2–5 (0–2, 2–3, 0–0)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (9.17) Erik Svedlund (John Lundberg, Max Öjercrantz), 0–2 (17.57) Edwin Karlsson (John Lundberg).

Andra perioden: 0–3 (20.19) Leon Öhlund (Erik Svedlund), 0–4 (22.46) Erik Svedlund (Leon Öhlund), 1–4 (26.41) Felix Sammeli (Kevin Chekchantuek Erkki), 2–4 (28.15) Adrian Sundholm (Isak Degerlund), 2–5 (34.15) Edwin Karlsson (Linus Englund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-0-2

Kalix U18: 3-0-2

Nästa match:

Bodens HF U18: Kiruna IF, hemma, 9 november

Kalix U18: Kiruna IF, hemma, 8 november