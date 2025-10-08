Kalix segrare hemma mot Piteå

Seger för Kalix med 5–1 mot Piteå

William Björck matchvinnare för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Kalix besegrade Piteå på hemmaplan i onsdagens möte i U20 region norr A herr. 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) slutade matchen.

Piteås tränare Christer Sjöberg:

– Seriepremiär för oss men vi kommer inte upp i nivå, ger bort mål samtidigt som vi inte kommer in på mål. Jobbar in oss lite bättre i matchen men kommer inte i kapp. Gäller att ta nya tag och ändra på det vi gör fel, då vi har en ny match på lördag.

Kalix–Piteå – mål för mål

Kalix tog ledningen efter 16 minuters spel genom William Björck assisterad av Viktor Abrahamsson. Efter 6.38 i andra perioden gjorde Kalix 2–0 genom William Björck, som gjorde sitt andra mål.

Piteå reducerade dock till 2–1 genom Alvar Larsson efter 14.33 av perioden.

Kalix utökade ledningen på nytt genom Rasmus Lindqvist-Nilsson efter 19.28. Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Tommi Tukia och Rasmus Lindqvist-Nilsson.

Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson stod för två mål och ett assist.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Piteå är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i LF Arena den 5 november.

Nästa motstånd för Kalix är Clemensnäs. Lagen möts måndag 13 oktober 19.15 i Kopparhallen. Piteå tar sig an Kiruna borta lördag 11 oktober 18.00.

Kalix–Piteå 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

U20 region norr A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (16.20) William Björck (Viktor Abrahamsson).

Andra perioden: 2–0 (26.38) William Björck (Rasmus Lindqvist-Nilsson), 2–1 (34.33) Alvar Larsson (Albin Falk, Eddie Lindström), 3–1 (39.28) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Gustav Sundqvist, Rainers Pavlovics).

Tredje perioden: 4–1 (41.33) Tommi Tukia (Zack Lindvall, William Mattila), 5–1 (58.29) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson, Viggo Brännström).

Nästa match:

Kalix: Clemensnäs HC, borta, 13 oktober

Piteå: Kiruna IF, borta, 11 oktober