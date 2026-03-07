Kalix säkrade segern i matchserien mot Piteå

Kalix vann med 4–3 mot Piteå

Filip Lindbäck avgjorde för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Efter seger hemma med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1) har Kalix nu avgjort matchserien mot Piteå i Hockeyettan Åttondelsfinal, norra. Kalix vann serien med 2-0.

Kalix–Piteå – mål för mål

Kalix tog ledningen i början av första perioden genom Adam Persson.

Piteå gjorde 1–1 genom Matyas Borak efter 11.14.

Kalix gjorde 2–1 genom Noah Idebäck efter 12.10 i matchen.

Efter 3.39 i andra perioden kvitterade Piteå genom Oskar Lundkvist assisterad av Oscar Bramberg och Oscar Nilsson. Efter 10.46 i andra perioden nätade Andrew Suriyuth framspelad av Rasmus Hedkvist och gav Kalix ledningen.

4.21 in i tredje perioden fick Filip Lindbäck utdelning på pass av Andrew Suriyuth och Albin Säteri och ökade ledningen. 10.23 in i perioden slog Matyas Borak till på nytt framspelad av Melvin Pettersson och Oscar Ingesson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Piteå.

Andrew Suriyuth gjorde ett mål för Kalix och två målgivande passningar.

Kalix–Piteå 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

Hockeyettan Åttondelsfinal, norra

Första perioden: 1–0 (3.36) Adam Persson (Alfons Ekblad, Anton Claesson), 1–1 (11.14) Matyas Borak (Melvin Pettersson, Viktor Åström), 2–1 (12.10) Noah Idebäck (Andrew Suriyuth, Adam Helldén).

Andra perioden: 2–2 (23.39) Oskar Lundkvist (Oscar Bramberg, Oscar Nilsson), 3–2 (30.46) Andrew Suriyuth (Rasmus Hedkvist).

Tredje perioden: 4–2 (44.21) Filip Lindbäck (Andrew Suriyuth, Albin Säteri), 4–3 (50.23) Matyas Borak (Melvin Pettersson, Oscar Ingesson).