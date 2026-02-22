Kalix fina svit mot Surahammar fortsätter

Kalix-seger med 7–3 mot Surahammar

Kie Vähäkangas tvåmålsskytt för Kalix

Andrew Suriyuth matchvinnare för Kalix

Surahammar är ett motstånd som verkar passa bra för Kalix. På söndagen tog Kalix ännu en seger hemma mot just Surahammar. Matchen i hockeyettan norra slutade 7–3 (1–0, 0–3, 6–0). Det var Kalix femte raka seger mot just Surahammar.

Resultatet innebär att Surahammar nu har fyra förluster i rad.

Kalix Kie Vähäkangas tvåmålsskytt

Filip Lindbäck gav Kalix ledningen efter 14 minuters spel framspelad av Albin Säteri och Noah Idebäck.

Surahammar vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden. Surahammars mål gjordes av Roman Semjonov 2 och Tore Lundström.

Kalix förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 6–0 och matchen med 7–3.

Onsdag 25 februari 19.00 möter Kalix Piteå borta i LF Arena medan Surahammar spelar hemma mot Vallentuna.

Kalix–Surahammar 7–3 (1–0, 0–3, 6–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (14.12) Filip Lindbäck (Albin Säteri, Noah Idebäck).

Andra perioden: 1–1 (29.54) Roman Semjonov (Anton Hansson Myhrén, Linus Rydell), 1–2 (30.13) Tore Lundström (Wille Hedqvist, Lukas Henze), 1–3 (37.57) Roman Semjonov (Anton Hansson Myhrén, Adam Karlsson).

Tredje perioden: 2–3 (43.40) Adam Persson, 3–3 (47.00) Kie Vähäkangas (Oliver Selström, Filip Runbjer), 4–3 (48.46) Andrew Suriyuth (Adam Helldén, Rasmus Hedkvist), 5–3 (56.01) Adam Helldén (Andrew Suriyuth, Adam Persson), 6–3 (57.44) Kie Vähäkangas (William Björck), 7–3 (58.45) Liam Lundberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Surahammar: 1-0-4

Nästa match:

Kalix: Piteå HC, borta, 25 februari 19.00

Surahammar: Vallentuna Hockey, hemma, 25 februari 19.00