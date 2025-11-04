Jonstorps Petter Olsson bakom två mål i segern mot IF Troja-Ljungby

Jonstorp segrade – 4–2 mot IF Troja-Ljungby

Petter Olsson tvåmålsskytt för Jonstorp

Tredje förlusten i rad för IF Troja-Ljungby

Hemmalaget Jonstorp vann mot IF Troja-Ljungby i U20 region syd herr. 4–2 (2–0, 0–1, 2–1) slutade matchen på tisdagen.

IF Troja-Ljungbys tränare Wille Bengtsson tyckte till om matchen:

– Vi blir hårt straffade i första perioden. En första period vi egentligen äger större delen av. I andra perioden öser vi på men lyckas inte komma in på insida och skapa de riktigt farliga lägena. Den tredje perioden äger vi helt och hållet, kommer in på insida och skapar farliga chanser. Till slut lyckas vi kvittera. Jonstorp får ett mål med sig som egentligen är ribba ut men domaren dömer mål. I detta fall är det matchavgörande och vi lyckas inte få in en kvittering.

Petter Olsson med två mål för Jonstorp

Jonstorp tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 16.56 i andra perioden slog Nils Håkansson till framspelad av Jaidy Van Mourik och reducerade åt IF Troja-Ljungby. 15.57 in i tredje perioden nätade IF Troja-Ljungbys Hugo Jansson på pass av Nils Håkansson och Jacob Samuelsson och kvitterade.

17.44 in i perioden slog Petter Olsson till på nytt och gav laget ledningen.

Victor Johansson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.43 kvar att spela framspelad av Gabriel Nordén och Carl-Victor Berglund. 4–2-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. IF Troja-Ljungby är på åttonde plats.

Den 29 november tar lagen sig an varandra igen, då i SP Arena.

I nästa match, lördag 8 november möter Jonstorp Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 13.30 medan IF Troja-Ljungby spelar borta mot Kungälv 16.00.

Jonstorp–IF Troja-Ljungby 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (4.16) Noel Blommefors (Victor Johansson, Carl-Victor Berglund), 2–0 (18.04) Petter Olsson (Noel Blommefors, Elias Vendel).

Andra perioden: 2–1 (36.56) Nils Håkansson (Jaidy Van Mourik).

Tredje perioden: 2–2 (55.57) Hugo Jansson (Nils Håkansson, Jacob Samuelsson), 3–2 (57.44) Petter Olsson, 4–2 (58.17) Victor Johansson (Gabriel Nordén, Carl-Victor Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 2-0-3

IF Troja-Ljungby: 2-0-3

Nästa match:

Jonstorp: IK Oskarshamn, borta, 8 november

IF Troja-Ljungby: Kungälvs IK, borta, 8 november