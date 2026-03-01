Jonstorp vann serien mot Karlskrona

Jonstorp vann med 4–1 mot Karlskrona

Victor Johansson matchvinnare för Jonstorp

Andra raka segern för Jonstorp

Segern på bortaplan i tredje matchen med 4–1 (0–0, 1–0, 3–1) gör att Jonstorp har vunnit matchserien mot Karlskrona i U20 playoff till regional förkvalserie till kval till J20 nationell herr. Jonstorp vann totalt med 2-1 i matcher.

Karlskrona–Jonstorp – mål för mål

Första perioden blev mållös.

0.18 in i andra perioden gjorde Jonstorp 1–0. Målskytt var Petter Olsson assisterad av Noel Blommefors och Oscar Johansson.

Karlskrona kvitterade till 1–1 genom Ville Nyberg i början av tredje perioden i tredje perioden.

Jonstorp stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 1.15. Jonstorp tog därmed en klar seger.

Karlskrona–Jonstorp 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)

U20 playoff till regional förkvalserie till kval till J20 nationell herr

Andra perioden: 0–1 (20.18) Petter Olsson (Noel Blommefors, Oscar Johansson).

Tredje perioden: 1–1 (45.44) Ville Nyberg (Kevin Johansson, Gabriel Hedmark), 1–2 (50.23) Victor Johansson (Albin Mazetti-Nissen, Elias Vendel), 1–3 (51.16) Mykyta Petukhov (Noel Blommefors, Oscar Johansson), 1–4 (51.38) Eric Ejlertsson (Oskar Kälveby, August Lundsteen).