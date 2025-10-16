Jonstorp utklassade Alvesta – vann med 7–1

Jonstorp-seger med 7–1 mot Alvesta

Lucas Käller med tre mål för Jonstorp

Sixten Medin matchvinnare för Jonstorp

Jonstorp övertygade när laget vann på hemmaplan mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr med hela 7–1 (2–0, 3–1, 2–0).

Jonstorps Lucas Käller tremålsskytt

Jonstorp tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Jonstorp stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–0 till 5–0.

Alvesta reducerade dock till 5–1 genom Viktor Hermander efter 19.34 av perioden. Jonstorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Käller och Sam Holmberg.

Sam Holmberg gjorde ett mål för Jonstorp och fyra målgivande passningar och Lucas Käller gjorde tre mål.

För Jonstorp gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Alvesta är sist, på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 november i Virdavallens Ishall.

Söndag 19 oktober spelar Jonstorp borta mot KRIF Hockey J18 12.00 och Alvesta mot Mörrums GoIS J18 hemma 14.00 i Virdavallens Ishall.

Jonstorp–Alvesta 7–1 (2–0, 3–1, 2–0)

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (13.21) Jakob Johansson (Sam Holmberg, Eric Stjärnborg), 2–0 (19.53) Sixten Medin (Eric Stjärnborg, Sam Holmberg).

Andra perioden: 3–0 (24.24) Lowe Holmer (Sam Holmberg, Axel Lindelöv), 4–0 (25.09) Lucas Käller (Olle Permevik), 5–0 (38.59) Lucas Käller (Lowe Holmer), 5–1 (39.34) Viktor Hermander (Axel Magnusson, Erik Runnemalm).

Tredje perioden: 6–1 (42.23) Lucas Käller (Melvin Persson, Sam Holmberg), 7–1 (53.28) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Max Börjesson).

Nästa match:

Jonstorp: KRIF Hockey, borta, 19 oktober

Alvesta: Mörrums GoIS IK, hemma, 19 oktober