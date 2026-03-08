Jonstorp utklassade Alvesta – seger med 8–1

Jonstorp vann med 8–1 mot Alvesta

Lucas Käller tremålsskytt för Jonstorp

Alvestas tredje raka förlust

Jonstorp spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Alvesta i U18 division 1 syd C vår med hela 8–1 (5–1, 2–0, 1–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Alvesta vann med 5–2.

Lucas Käller med tre mål för Jonstorp

Jonstorp var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Efter 7.08 i andra perioden nätade Lucas Käller återigen på pass av Jakob Johansson och Olle Permevik och gjorde 6–1. Filip Klang gjorde dessutom 7–1 efter 7.28 framspelad av Viktor Åkesson.

6.32 in i tredje perioden fick Lucas Käller utdelning på nytt på pass av Axel Lindelöv och Sixten Medin och ökade ledningen. 8–1-målet blev matchens sista.

Jonstorps Lucas Käller stod för tre mål och två assists och Sam Holmberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Jonstorp och Alvesta den här säsongen. Alvesta SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Jonstorps IF IshF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Jonstorp–Alvesta 8–1 (5–1, 2–0, 1–0)

U18 division 1 syd C vår, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (3.57) Sam Holmberg (Lucas Käller, Jakob Johansson), 2–0 (4.11) Lucas Käller (Herman Jung, Sam Holmberg), 3–0 (7.00) Ville Olsson, 4–0 (15.27) Alfred Hallenborg (Sam Holmberg, Lucas Käller), 5–0 (17.44) Max Börjesson (Viktor Åkesson, Sixten Medin), 5–1 (18.25) Love Lihné (Oliver Sandahl, Erik Runnemalm).

Andra perioden: 6–1 (27.08) Lucas Käller (Jakob Johansson, Olle Permevik), 7–1 (27.28) Filip Klang (Viktor Åkesson).

Tredje perioden: 8–1 (46.32) Lucas Käller (Axel Lindelöv, Sixten Medin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Alvesta: 1-0-4