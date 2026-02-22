Jonstorp tog ny seger mot favoritmotståndet

Jonstorp-seger med 6–3 mot KRIF Hockey J18

Jonstorp har haft det lätt mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår. Och på söndagen vann Jonstorp på nytt – den här gången med 6–3 borta i Soft Center Arena. Det var Jonstorps sjätte raka seger mot KRIF Hockey J18.

KRIF Hockey J18 har två vinster och tre förluster och 14–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har tre vinster och två förluster och 22–13 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Jonstorps IF IshF vunnit.

Torsdag 26 februari spelar KRIF Hockey J18 borta mot Mörrums GoIS J18 19.45 och Jonstorp mot Kristianstad hemma 19.30 i Jonstorps Ishall.