Jonstorp fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Seger för Jonstorp med 8–4 mot Kungälv

Abbe Blomgren avgjorde för Jonstorp

Tredje raka segern för Jonstorp

Efter en tuff period har Jonstorp nu fått igång spelet. På tisdagen mötte laget Kungälv i Oasen i U20 region syd herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Jonstorp blev 8–4 (2–1, 3–1, 3–2).

Kungälv–Jonstorp – mål för mål

Jonstorp var vassast i första perioden som laget vann med 2–1.

Jonstorp tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–3 efter 1.39 genom Noel Blommefors och gick upp till 1–4 innan Kungälv svarade.

I periodpausen hade Jonstorp ledningen med 2–5. Jonstorp startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 2–5 till 2–7. Men Kungälv svarade och gjorde 3–7.

Därefter var det dock Jonstorp som avgjorde. Laget gjorde 3–8 med sex minuter kvar att spela genom August Lundsteen på pass av Abbe Blomgren och Melvin Persson. Kungälv hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–8.

Oskar Kälveby gjorde två mål för Jonstorp och ett assist.

Jonstorp ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Kungälv är på tolfte och sista plats.

Den 25 november tar lagen sig an varandra igen, då i Jonstorps Ishall.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Kungälv Helsingborg borta i Olympiarinken 16.00 medan Jonstorp spelar hemma mot IF Troja-Ljungby 12.00.

Kungälv–Jonstorp 4–8 (1–2, 1–3, 2–3)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (1.09) Noel Borgström (Charles Björk), 1–1 (11.57) Ebbe Uller (Theo Blomnell, Emrik Väster), 1–2 (18.47) Oskar Kälveby (Albin Mazetti-Nissen, Wille Gnosspelius).

Andra perioden: 1–3 (21.39) Noel Blommefors (Elias Vendel, Noel Borgström), 1–4 (22.56) Noel Blommefors (Wille Gnosspelius, Albin Mazetti-Nissen), 2–4 (24.46) Theo Blomnell, 2–5 (38.37) Abbe Blomgren (Oskar Kälveby, Vilmer Bengtsson).

Tredje perioden: 2–6 (42.21) Liam Axelsson (Charles Björk, Petter Olsson), 2–7 (48.45) Oskar Kälveby (Liam Axelsson, Carl-Victor Berglund), 3–7 (54.18) Oliver Svenningsson (Carl Von Braun), 3–8 (54.41) August Lundsteen (Abbe Blomgren, Melvin Persson), 4–8 (57.03) Wilhelm Sjöberg (Oliver Svenningsson, Emil Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Jonstorp: 3-0-2

Nästa match:

Kungälv: Helsingborg HC Ungdom, borta, 18 oktober

Jonstorp: IF Troja-Ljungby, hemma, 18 oktober