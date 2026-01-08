Jonathan Dahlén tvåmålsskytt när Timrå IK vann mot Rögle

Timrå IK-seger med 4–1 mot Rögle

Jonathan Dahlén tvåmålsskytt för Timrå IK

Anton Heikkinen matchvinnare för Timrå IK

Det blev Timrå IK som vann matchen hemma mot Rögle i SHL på torsdagen. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Jonathan Dahlén med två mål för Timrå IK

Jonathan Dahlén gav Timrå IK ledningen efter elva minuters spel framspelad av Simon Forsmark och Per Svensson.

Efter 15.24 i andra perioden nätade Anton Heikkinen framspelad av David Lilja och gjorde 2–0. Anton Lander gjorde dessutom 3–0 efter 19.40 på pass av Simon Forsmark och Jonathan Dahlén.

14.31 in i tredje perioden satte Daniel Zaar pucken framspelad av Lukas Ekeståhl-Jonsson och Leon Bristedt och reducerade. Men mer än så orkade Rögle inte med. Timrå IK punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.19 kvar att spela återigen genom Jonathan Dahlén.

Jonathan Dahlén gjorde två mål för Timrå IK och ett målgivande pass.

För Timrå IK gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Rögle är på tredje plats.

Timrå IK möter HV 71 i nästa match borta lördag 10 januari 18.00. Rögle möter samma dag Luleå hemma.

Timrå IK–Rögle 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (11.15) Jonathan Dahlén (Simon Forsmark, Per Svensson).

Andra perioden: 2–0 (35.24) Anton Heikkinen (David Lilja), 3–0 (39.40) Anton Lander (Simon Forsmark, Jonathan Dahlén).

Tredje perioden: 3–1 (54.31) Daniel Zaar (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Leon Bristedt), 4–1 (58.41) Jonathan Dahlén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-1-1

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Timrå IK: HV 71, borta, 10 januari 18.00

Rögle: Luleå HF, hemma, 10 januari 18.00