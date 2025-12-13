Joel Eriksson Ek stor matchhjälte när Minnesota vann

Minnesota-seger med 3–2 mot Ottawa

Minnesota vann en målmässigt jämn match hemma mot Ottawa i NHL på lördagen. Joel Eriksson Ek slog till med bara 24 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) slutade matchen.

Den första perioden slutade 0–0.

Minnesota startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Tyler Pitlick och Ryan Hartman innan Ottawa svarade och gjorde 2–1 genom Tim Stützle.

5.39 in i tredje perioden satte Dylan Cozens pucken framspelad av Brady Tkachuk och Tim Stützle och kvitterade.

Men Minnesota avgjorde matchen med 24 sekunder kvar att spela genom Joel Eriksson Ek efter förarbete från Marcus Johansson.

Minnesota har tre segrar och två förluster och 15–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har en vinst och fyra förluster och 14–16 i målskillnad.

Den 4 april tar lagen sig an varandra igen, då i Canadian Tire Centre.

Ottawa möter Winnipeg tisdag 16 december 01.30 borta.

Minnesota–Ottawa 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

NHL, Xcel Energy Center

Andra perioden: 1–0 (23.54) Tyler Pitlick (Jared Spurgeon), 2–0 (36.02) Ryan Hartman (Marcus Johansson, Danila Jurov), 2–1 (39.38) Tim Stützle (Dylan Cozens, Drake Batherson).

Tredje perioden: 2–2 (45.39) Dylan Cozens (Brady Tkachuk, Tim Stützle), 3–2 (59.36) Joel Eriksson Ek (Marcus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-0-2

Ottawa: 1-0-4

Ottawa: Winnipeg Jets, borta, 16 december 01.30