Jätteskräll när St Louis besegrade Anaheim Ducks
- St Louis vann med 4–0 mot Anaheim Ducks
- St Louis femte seger på de senaste sex matcherna
- Jordan Kyrou matchvinnare för St Louis
Bottenlaget St Louis stod för en rejäl överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Anaheim Ducks på bortaplan i Honda Center. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).
Det här var sjätte gången den här säsongen som St Louis höll nollan.
I och med detta har St Louis fyra raka segrar i NHL.
Anaheim Ducks–St Louis – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0.
St Louis stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.49.
Pius Suter gjorde också 0–4 efter förarbete av Pavel Butjnevitj och Justin Holl efter 15.58 i tredje perioden.
Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
När lagen möttes senast vann Anaheim med 4–1.
Anaheim Ducks tar sig an Winnipeg i nästa match borta onsdag 11 mars 01.30. St Louis möter samma dag 00.30 NY Islanders hemma.
Anaheim Ducks–St Louis 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)
NHL, Honda Center
Andra perioden: 0–1 (24.22) Jordan Kyrou (Jake Neighbours, Cam Fowler), 0–2 (30.07) Jonathan Drouin (Philip Broberg, Jimmy Snuggerud), 0–3 (32.11) Jimmy Snuggerud (Robert Thomas, Dylan Holloway).
Tredje perioden: 0–4 (55.58) Pius Suter (Pavel Butjnevitj, Justin Holl).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Anaheim Ducks: 3-0-2
St Louis: 4-0-1
Nästa match:
Anaheim Ducks: Winnipeg Jets, borta, 11 mars 01.30
St Louis: New York Islanders, hemma, 11 mars 00.30
