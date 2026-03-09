Jätteskräll när St Louis besegrade Anaheim Ducks

St Louis vann med 4–0 mot Anaheim Ducks

St Louis femte seger på de senaste sex matcherna

Jordan Kyrou matchvinnare för St Louis

Bottenlaget St Louis stod för en rejäl överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Anaheim Ducks på bortaplan i Honda Center. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).

Det här var sjätte gången den här säsongen som St Louis höll nollan.

I och med detta har St Louis fyra raka segrar i NHL.

Anaheim Ducks–St Louis – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

St Louis stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.49.

Pius Suter gjorde också 0–4 efter förarbete av Pavel Butjnevitj och Justin Holl efter 15.58 i tredje perioden.

Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen möttes senast vann Anaheim med 4–1.

Anaheim Ducks tar sig an Winnipeg i nästa match borta onsdag 11 mars 01.30. St Louis möter samma dag 00.30 NY Islanders hemma.

Anaheim Ducks–St Louis 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

NHL, Honda Center

Andra perioden: 0–1 (24.22) Jordan Kyrou (Jake Neighbours, Cam Fowler), 0–2 (30.07) Jonathan Drouin (Philip Broberg, Jimmy Snuggerud), 0–3 (32.11) Jimmy Snuggerud (Robert Thomas, Dylan Holloway).

Tredje perioden: 0–4 (55.58) Pius Suter (Pavel Butjnevitj, Justin Holl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

St Louis: 4-0-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Winnipeg Jets, borta, 11 mars 01.30

St Louis: New York Islanders, hemma, 11 mars 00.30