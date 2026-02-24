Järnbrotts HK vände tvåmålsunderläge till seger mot Varberg

Järnbrotts HK segrade – 5–4 efter straffar

Lucas Andreasson gjorde två mål för Järnbrotts HK

Winton Svedholm Torgersson avgjorde för Järnbrotts HK

Tre mål i tredje perioden gjorde att Järnbrotts HK vann mötet med Varberg i U20 Div 1 A syd vår herr i Veddige Ishall på tisdagen. Detta trots att Varberg ledde med 4–2 med elva minuter kvar av matchen. Järnbrotts HK vände och vann tisdagens match med 5–4 (1–1, 0–1, 3–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Järnbrotts HK:s Lucas Andreasson tvåmålsskytt

Varberg tog ledningen efter 13.38 genom Kim Qvist. Efter 19.41 kvitterade Järnbrotts HK när Lucas Andreasson hittade rätt efter förarbete från Johan Östberg.

Efter 5.57 i andra perioden slog Theodor Koch till på pass av Eric Koskela och Zebastian Martinsson och gav Varberg ledningen.

I tredje perioden gick Varberg upp i en 4–2-ledning med 11.45 kvar att spela. Men Järnbrotts HK vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Winton Svedholm Torgersson med 34.60 kvar att spela av matchen.

Järnbrotts HK vann straffläggningen efter att Winton Svedholm Torgersson satt den avgörande straffen.

Lucas Andreasson gjorde två mål för Järnbrotts HK och spelade fram till ett mål.

Varberg har fem förluster och 19–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järnbrotts HK har en vinst och fyra förluster och 14–42 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Varberg på sjunde plats och Järnbrotts HK sist, på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Varberg HK vunnit.

Varberg–Järnbrotts HK 4–5 (1–1, 1–0, 2–3, 0–0, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (13.38) Kim Qvist, 1–1 (19.41) Lucas Andreasson (Johan Östberg).

Andra perioden: 2–1 (25.57) Theodor Koch (Eric Koskela, Zebastian Martinsson).

Tredje perioden: 3–1 (46.24) Robin Abrahamsson (Viggo Abrahamsson), 3–2 (47.43) Johan Östberg (Oskar Johansson), 4–2 (48.15) Theodor Koch (Eric Koskela, Eric Evander), 4–3 (51.42) Gustav Lööf (Lucas Andreasson, Jacob Brännström), 4–4 (53.08) Lucas Andreasson.

Straffar: 4–5 (65.00) Winton Svedholm Torgersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 0-2-3

Järnbrotts HK: 1-0-4

Nästa match:

Järnbrotts HK: Sörhaga/Alingsås, borta, 25 februari 19.45