Järnas tunga svit fortsätter efter 2–5 mot Enköping

Enköping-seger med 5–2 mot Järna

Enköpings sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Gabriel Söderberg matchvinnare för Enköping

Järna är fortfarande segerlöst i U18 allettan östra herr. Matchen i Järna Ishall blev den åttonde i rad utan seger för Järna när laget mötte Enköping i U18 allettan östra herr. Slutresultatet blev 2–5 (0–2, 1–2, 1–1).

Segern var Enköpings sjunde på de senaste åtta matcherna.

IK Göta nästa för Enköping

Enköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Järna reducerade dock till 1–2 genom Maliik Hellqvist Ekendahl tidigt i andra perioden av perioden.

Enköping gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Gabriel Söderberg och Gabriel Shafadi. Efter 1.26 i tredje perioden ökade Enköping på till 1–5 genom Oscar Walter.

Gus Gustafsson reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Järna. Enköping tog därmed en säker seger.

Det här betyder att Järna är kvar på elfte plats och Enköping stannar på andra plats, i tabellen. Ett fint lyft för Enköping som låg på sjunde plats så sent som den 1 oktober.

Den 4 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Bahcohallen.

Lördag 25 oktober 14.45 spelar Järna borta mot Värmdö. Enköping möter IK Göta hemma i Bahcohallen söndag 26 oktober 16.40.

Järna–Enköping 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (5.39) Einar Genberg (Tor Nordgren), 0–2 (18.38) Svante Lilja (Anton Tolar).

Andra perioden: 1–2 (21.50) Maliik Hellqvist Ekendahl (Filip Orre Swärdborn), 1–3 (27.37) Gabriel Söderberg, 1–4 (36.14) Gabriel Shafadi (Erik Nederberg, Hampus Holmberg).

Tredje perioden: 1–5 (41.26) Oscar Walter (Victor Thorsell), 2–5 (48.43) Gus Gustafsson (Marcus Söderman, Isac Ljungcrantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 0-0-5

Enköping: 4-1-0

Nästa match:

Järna: Värmdö HC, borta, 25 oktober

Enköping: IK Göta, hemma, 26 oktober