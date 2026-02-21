Tre poäng för Järna borta mot Tumba

Järna segrade – 4–3 mot Tumba

Järnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Bortalaget Järna vann matchen mot Tumba i U20 allettan östra. Resultatet i lördagens match i Ishuset blev 4–3.

Järnas lagledare Fredrik Thunberg om matchen:

– En inte allt för välspelad match från vår sida. Men skönt att avsluta serien med en vinst. Nu är det fullt fokus på kvalet och den tuffa serien mot SDE i play off.

Tumba–Järna – mål för mål

Resultaten i sista omgången innebär att Tumba slutar på sjätte plats och Järna på andra plats. Järna är klart för kvalspel.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Järna SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IFK Tumba IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.