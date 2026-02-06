Järna ny serieledare efter 4–2 mot Haninge Anchors

Järna segrade – 4–2 mot Haninge Anchors

Järnas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mio Bäck med två mål för Järna

Järna är ny serieledare i U20 allettan östra efter hemmaseger med 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) mot Haninge Anchors. Järna leder serien två poäng före Wings Arlanda som dock har en match mindre spelad. Haninge Anchors ligger på sjunde plats i tabellen.

Segern var Järnas sjätte på de senaste sju matcherna.

Haninge Anchors tog ledningen efter 7.24 genom Melwin Kollberg efter förarbete från Hugo Palmert. Järna kvitterade när Samuel Kjellström fick träff framspelad av Olle Nilheimer och Dawid Kadziela efter 19.19.

Järna gjorde också 2–1 efter 17.45 i andra perioden när Albin Jacobsen hittade rätt på pass av Jonathan Tellemar och Fhilip Avasjö. Mio Bäck gjorde dessutom 3–1 efter 19.42 framspelad av Milton Berglind och Kalle Eriksson.

41 sekunder in i tredje perioden nätade Järnas Mio Bäck på nytt framspelad av Kalle Eriksson och ökade ledningen. 12.57 in i perioden fick Melwin Kollberg utdelning återigen på pass av Lukas Terehhov och Hugo Palmert och reducerade. Men mer än så orkade Haninge Anchors inte med.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Järna SK har tagit två segrar före den här matchen. Haninge Anchors HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Måndag 9 februari spelar Järna borta mot Hammarby J20 19.45 och Haninge Anchors mot SDE hemma 19.40 i Torvalla Ishall.

Järna–Haninge Anchors 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (7.24) Melwin Kollberg (Hugo Palmert), 1–1 (19.19) Samuel Kjellström (Olle Nilheimer, Dawid Kadziela).

Andra perioden: 2–1 (37.45) Albin Jacobsen (Jonathan Tellemar, Fhilip Avasjö), 3–1 (39.42) Mio Bäck (Milton Berglind, Kalle Eriksson).

Tredje perioden: 4–1 (40.41) Mio Bäck (Kalle Eriksson), 4–2 (52.57) Melwin Kollberg (Lukas Terehhov, Hugo Palmert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 4-0-1

Haninge Anchors: 2-0-3

Nästa match:

Järna: Hammarby IF, borta, 9 februari 19.45

Haninge Anchors: SDE HF, hemma, 9 februari 19.40