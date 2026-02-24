Järna höll nollan och tog stark seger mot Tierps HK U18

Järna vann med 4–0 mot Tierps HK U18

Femte raka nederlaget för Tierps HK U18

Järnas tredje seger för säsongen

Fyra mål framåt och hållen nolla. Järna tog en stabil seger på hemmaplan mot Tierps HK U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. Matchen slutade 4–0 (0–0, 2–0, 1–0).

– Skönt med lite islossning och en hållen nolla. Tycker vi äger matchen, även om Tierp sticker upp ibland så kändes det ganska säkert. Melle spikar igen och har några riktigt vassa räddningar. Lätt träning i morgon och ny match på Torsdag, tyckte Järnas lagledare Tom Carlsson.

Järna–Tierps HK U18 – mål för mål

Målgörare för Järna var Maliik Hellqvist Ekendahl, Oskar Komorowski och Jan Loncaric.

Järna stannar därmed på nionde plats och Tierps HK U18 på åttonde plats i tabellen. Så sent som den 24 januari låg Tierps HK U18 på fjärde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tierp med 5–2.

Järna tar sig an Haninge Anchors HC U18 i nästa match hemma torsdag 26 februari 19.30. Tierps HK U18 möter samma dag 19.50 Väsby hemma.