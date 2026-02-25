Järna säkrade segern i matchserien mot SDE

Seger för Järna med 3–1 mot SDE

Järnas Mio Bäck tvåmålsskytt

James Kumlin Anefjäll avgjorde för Järna

Segern på bortaplan med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) gör att Järna har säkrat segern i matchserien mot SDE i playoff till kvalserien till U20 region öst herr. Järna vann totalt med 2-0 i matcher.

Järna vann därmed för fjärde matchen i rad mot just SDE.

Mio Bäck med två mål för Järna

Järna tog ledningen efter 17 minuters spel genom Mio Bäck med assist av Olle Nilheimer och Samuel Kjellström.

Efter 22 sekunder i andra perioden slog James Kumlin Anefjäll till och gjorde 0–2.

Martin Käck stod för målet när SDE reducerade till 1–2 med 41 sekunder kvar att spela efter förarbete av Nelson Berg och William Jonsson Eidsheim. Fler mål än så blev det inte för SDE. Järna punkterade matchen med ett 1–3-mål med 26 sekunder kvar att spela återigen genom Mio Bäck efter förarbete från Dawid Kadziela. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

SDE–Järna 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (17.48) Mio Bäck (Olle Nilheimer, Samuel Kjellström).

Andra perioden: 0–2 (20.22) James Kumlin Anefjäll.

Tredje perioden: 1–2 (59.19) Martin Käck (Nelson Berg, William Jonsson Eidsheim), 1–3 (59.34) Mio Bäck (Dawid Kadziela).