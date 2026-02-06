Järfälla HC vann mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie

Järfälla HC vann med 5–3 mot FOC Farsta IF

Andra raka segern för Järfälla HC

Järfälla HC:s fjärde seger

Det blev Järfälla HC som vann på bortaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 3–5 slutade matchen på fredagen.

Tullinge U18 nästa för Järfälla HC

FOC Farsta IF har fem förluster och 7–39 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järfälla HC har tre vinster och två förluster och 26–15 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Järfälla HC nu ligger på femte plats i tabellen. FOC Farsta IF är på nionde och sista plats. FOC Farsta IF har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 9 januari låg laget på andra plats.

När lagen möttes senast vann Järfälla med 6–0.

I nästa match, söndag 8 februari möter FOC Farsta IF IFK Tumba IK 2 borta i Ishuset 15.40 medan Järfälla HC spelar hemma mot Tullinge U18 17.30.