Jaidy Van Mourik gjorde två mål när IF Troja-Ljungby vann mot Halmstad HF

Seger för IF Troja-Ljungby med 5–2 mot Halmstad HF

IF Troja-Ljungbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jaidy Van Mourik gjorde två mål för IF Troja-Ljungby

Det blev IF Troja-Ljungby som vann matchen hemma mot Halmstad HF i U20 region syd herr på lördagen. 5–2 (1–1, 3–1, 1–0) slutade matchen.

Segern var IF Troja-Ljungbys fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Jaidy Van Mourik tvåmålsskytt för IF Troja-Ljungby

Första perioden var jämn. IF Troja-Ljungby inledde bäst och tog ledningen genom Hugo Jansson efter 18.55, men Halmstad HF kvitterade genom Arvid Ottoson Knuuttila i slutet av perioden. IF Troja-Ljungby hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 3.57 genom Olle Werner och gick upp till 3–1 innan Halmstad HF svarade.

I periodpausen hade IF Troja-Ljungby ledningen med 4–2. 15.27 in i tredje perioden nätade IF Troja-Ljungbys Jaidy Van Mourik återigen på pass av Noel Strandlund och ökade ledningen.

Jaidy Van Mourik gjorde två mål för IF Troja-Ljungby och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 december i Halmstad Arena.

Tisdag 28 oktober spelar IF Troja-Ljungby borta mot Tingsryd J20 19.15 och Halmstad HF mot Oskarshamn hemma 19.20 i Halmstad Arena.

IF Troja-Ljungby–Halmstad HF 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 1–0 (18.55) Hugo Jansson (Zach Billqvist, Jacob Samuelsson), 1–1 (19.49) Arvid Ottoson Knuuttila (Carl Sjulander, Julius Roth).

Andra perioden: 2–1 (23.57) Olle Werner (Nils Håkansson, Jaidy Van Mourik), 3–1 (32.25) Jaidy Van Mourik (Linus Johansson, Paul Johannson), 3–2 (34.48) Hugo Jonasson (Matheo Rix, Oscar Lindqvist), 4–2 (37.44) Linus Johansson (Jaidy Van Mourik, Valter Elisson).

Tredje perioden: 5–2 (55.27) Jaidy Van Mourik (Noel Strandlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 4-0-1

Halmstad HF: 2-0-3

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Tingsryds AIF Utv, borta, 28 oktober

Halmstad HF: IK Oskarshamn, hemma, 28 oktober