Jacob Svahn och Vilgot Erlandsson målskyttar när Älta IF förlorade

Seger för Spånga med 5–3 mot Älta IF

Spångas Linuz Lindberg tvåmålsskytt

Älta IF förlorade borta i U18 division 1 östra A fortsättningsserie mot Spånga med 3–5 (1–2, 1–2, 1–1).

Spånga startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sigge Boss och Viktor Wedin innan Älta IF svarade och gjorde 2–1 genom Jacob Svahn.

Älta IF kvitterade också till 2–2 genom Vilgot Erlandsson i början av andra perioden i andra perioden.

Spånga gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2.

Älta IF reducerade till 4–3 redan efter efter 1.40 i tredje perioden återigen genom Jacob Svahn med assist av Vilgot Erlandsson och Liam Gripenberg. Fler mål än så blev det inte för Älta IF. 14.04 in i tredje perioden satte Leo Elofsson pucken på pass av Viktor Wedin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Vilgot Erlandsson gjorde ett mål för Älta IF och två assist.

Spånga har två segrar och tre förluster och 21–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Älta IF har tre vinster och två förluster och 33–22 i målskillnad.

Resultatet innebär att Spånga ligger kvar på fjärde plats och Älta IF på andra plats i tabellen. Älta IF var åtta i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Älta med 4–3 efter straffar.

Nästa motstånd för Älta IF är FOC Farsta IF. Lagen möts söndag 22 februari 18.30 i Ältahallen.

Spånga–Älta IF 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (4.05) Sigge Boss (Ture Brunö), 2–0 (10.53) Viktor Wedin (Lucas Sjökvist, Leo Elofsson), 2–1 (13.17) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson).

Andra perioden: 2–2 (23.09) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Malte Olenius), 3–2 (26.57) Linuz Lindberg (Max Tuomela-Lundberg, Morris Herry), 4–2 (39.47) Linuz Lindberg (Neo Abrahamsson, Max Tuomela-Lundberg).

Tredje perioden: 4–3 (41.40) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson, Liam Gripenberg), 5–3 (54.04) Leo Elofsson (Viktor Wedin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga: 2-0-3

Älta IF: 3-0-2

Nästa match:

Älta IF: FOC Farsta IF, hemma, 22 februari 18.30