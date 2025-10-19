Jack Smedberg gjorde två mål när Grums vann mot Valbo J18

Grums vann med 5–3 mot Valbo J18

Grums Jack Smedberg tvåmålsskytt

Tre raka mål för Grums

Det blev Grums som vann matchen borta mot Valbo J18 i U18 regional väst herr på söndagen. 3–5 (2–4, 0–0, 1–1) slutade matchen.

Grums Jack Smedberg tvåmålsskytt

Grums hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 11.08 genom Felix Björk och gick upp till 0–2. Valbo J18 kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade Grums dock ryckt åt sig ledningen med 2–4.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Efter 3.41 i tredje perioden ökade Grums på till 2–5 genom Carl Glänfält.

Vigge Öhlander reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte Valbo J18. Grums tog därmed en stabil seger.

Grums Alfred Bäckman hade tre assists. Milo Mcguinness och Lukas Albertsson gjorde noll mål och tre assist var för Valbo J18.

Valbo J18 har en vinst och fyra förluster och 15–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums har tre vinster och två förluster och 19–13 i målskillnad.

Valbo J18–Grums 3–5 (2–4, 0–0, 1–1)

U18 regional väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (11.08) Felix Björk (Alfred Bäckman), 0–2 (12.53) Valter Kammarbo (Adam Nordström, Albin Ekman), 1–2 (13.37) Vigge Öhlander (Lukas Albertsson, Milo Mcguinness), 2–2 (17.04) Vigge Öhlander (Milo Mcguinness, Lukas Albertsson), 2–3 (18.00) Jack Smedberg (Carl Glänfält), 2–4 (19.45) Jack Smedberg (Alfred Bäckman, Lukas Eckerwall).

Tredje perioden: 2–5 (43.41) Carl Glänfält (Alfred Bäckman, Samuel Nyman), 3–5 (44.15) Vigge Öhlander (Lukas Albertsson, Milo Mcguinness).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 1-0-4

Grums: 3-0-2