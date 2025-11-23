Jack Roslovic i form när Edmonton vann mot Florida

Edmonton vann med 6–3 mot Florida

Jack Roslovic gjorde två mål för Edmonton

Vasilij Podkolzin matchvinnare för Edmonton

Bortalaget Edmonton tog hem de två poängen efter seger mot Florida i NHL. 3–6 (1–3, 2–1, 0–2) slutade söndagens match.

Jack Roslovic med två mål för Edmonton

Edmonton tog ledningen i början av första perioden genom Jack Roslovic.

Florida kvitterade till 1–1 genom Anton Lundell efter 6.30.

Edmonton gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Jack Roslovic och Mattias Ekholm.

Efter 6.45 i andra perioden ökade Edmonton på till 1–4 genom Vasilij Podkolzin.

Florida reducerade dock på nytt till både 2–4 och 3–4 genom Mackie Samoskevich och Sam Reinhart i andra perioden.

17.20 in i tredje perioden slog Connor McDavid till framspelad av Mattias Ekholm och ökade ledningen.

Efter 17.47 slog Matt Savoie till framspelad av Mattias Janmark och Mattias Ekholm och ökade ledningen för Edmonton. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Edmontons Mattias Ekholm stod för tre poäng, varav ett mål och Evan Bouchard hade tre assists.

Lagen möts på nytt i Rogers Place den 20 mars.

I nästa omgång har Florida Nashville borta i Bridgestone Arena, tisdag 25 november 02.00. Edmonton spelar hemma mot Dallas onsdag 26 november 03.00.

Florida–Edmonton 3–6 (1–3, 2–1, 0–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (0.25) Jack Roslovic (Evan Bouchard), 1–1 (6.30) Anton Lundell, 1–2 (7.06) Jack Roslovic (Evan Bouchard), 1–3 (13.58) Mattias Ekholm (Adam Henrique, Darnell Nurse).

Andra perioden: 1–4 (26.45) Vasilij Podkolzin (Leon Draisaitl, Evan Bouchard), 2–4 (30.04) Mackie Samoskevich (Uvis Balinskis, Sam Bennett), 3–4 (33.30) Sam Reinhart (Anton Lundell, Brad Marchand).

Tredje perioden: 3–5 (57.20) Connor McDavid (Mattias Ekholm), 3–6 (57.47) Matt Savoie (Mattias Janmark, Mattias Ekholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

Florida: Nashville Predators, borta, 25 november

Edmonton: Dallas Stars, hemma, 26 november